Selvaggia Lucarelli parla dei sold out dei concerti di Fedez al Forum di Assago e smentisce il rapper.

Fedez non smette di far parlare di sé e, dopo il caso scatenato da alcune sue rime che hanno coinvolto anche Sinner, finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli che, nella sua newsletter, ha parlato dei sold out del rapper al Forum di Assago. Lo scorso 17 febbraio, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Fedez aveva annunciato che sarebbe tornato ad esibirsi al Forum per poi, qualche giorno dopo, annunciare i sold out sui social.

Location Buongiorno mamma 3, dove è stata girata la fiction/ Roma e il lago di Bracciano fanno da sfondo

«Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie! Abbiamo aperto una seconda data, i biglietti saranno disponibili domani alle 14», le parole di Fedez che, poi, a Battiti Live, lo scorso 19 giugno, aveva spiegato di aver due date al Forum “che sono praticamente sold out”. Secondo quanto fa sapere Selvaggia Lucarelli, però, i sold out sarebbero lontani.

Liliana Resinovich, accertamenti su un cellulare di Sebastiano Visintin/ Tabulati smontano il suo alibi?

Selvaggia Lucarelli e i sold out di Fedez

In un articolo aperto a tutti e pubblicato sulla sua newsletter, Selvaggia Lucarelli analizza i sold out di Fedez e spiega perché non dovrebbe parlarsi di sold out. La giornalista spiega che, controllando su TicketOne, la seconda data non è sold out e che ci sono biglietti disponibili in tutti i settori.

Selvaggia Lucarelli, inoltre, fa notare che, da giugno, è sparita l’opzione “scelta in pianta” su TicketOne per i concerti di Fedez che permetteva di vedere i posti disponibili scegliendo la miglior posizione prima dell’acquisto del biglietto. Inoltre, secondo quanto scrive la Lucarelli, a differenza degli altri artisti, Fedez non avrebbe il banner di FanSALE, la piattaforma ufficiale di TicketOne per la rivendita sicura dei biglietti a prezzo di costo. Andando direttamente su Fansale, la Lucarelli ha verificato che erano ancora disponibili circa 1.100 biglietti, mentre per la seconda se ne contavano circa 380. Biglietti che, poche ore dopo, sarebbero scomparsi. Insomma, il giallo intorno ai sold out di Fedez resta: il rapper risponderà a Selvaggia Lucarelli?

Francesca Polizzi insultata in strada: "Fate veramente schifo!"/ Cos'è successo all'ex Uomini e donne