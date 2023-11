Fedez, altra stoccata a Luis Sal dopo la smentita sull’accordo economico?/ “Noi ci divertiamo a lavorare…”

Fedez e Luis Sal, altro che accordi e patti: la situazione attuale

Per diverse settimane abbiamo assistito allo sgretolarsi prima di un amicizia e poi di un rapporto professionale, al netto di uno scontro giuridico che sembra prossimo ad entrare nel vivo. Stiamo parlando di Fedez e Luis Sal; insieme alla conduzione di Muschio Selvaggio e poi protagonisti di una rottura che promette strascichi ancora per diverso tempo. Dopo il polverone iniziale, negli ultimi mesi sembrava essere calato il sipario sulla querelle tra i due ex amici ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato.

Negli ultimi giorni erano emersi alcuni rumors in termini di apertura in relazione al rapporto conflittuale tra Fedez e Luis Sal con riferimento alla conduzione di Muschio Selvaggio. Nello specifico, si vociferava di un possibile accordo economico con annesso patto di riservatezza da parte dello youtuber. A distanza di poche ore però, entrambi hanno smentito in maniera categorica le notizie circolate anzi; a quanto pare all’orizzonte vi è unicamente l’attesa per quello che sarà l’esito della faida legale.

Dopo la smentita all’unisono di Luis Sal e Fedez su l’accordo economico e il patto di riservatezza, pare che questa mattina il rapper – seppur con brevi e stizzite battute – sia tornato a parlare della querelle con l’ex amico e collega a Muschio Selvaggio. Il cantante si è presentato sui social per una diretta in compagnia dei suoi follower – come riporta Novella 2000 – sia per ricordare l’appuntamento con X Factor sia per qualche scambio di opinione.

Durante la diretta, qualcuno deve però aver fatto una domanda di troppo a Fedez in riferimento a quanto accaduto con Luis Sal. Lo si evince probabilmente da una sua risposta particolarmente stizzita: “Non rompetemi il ca*zo di prima mattina!”. Un ulteriore commento sul futuro di Muschio selvaggio è sembrato invece ancor più diretto. Un utente lo ha infatti incalzato sul futuro del format in relazione alla questione legale con lo youtuber. A questo punto, il rapper ha spiegato: “Sapete chi è il primo che vuole sapere come finirà Muschio? Io. Nel frattempo lavoriamo e basta, ci divertiamo a farlo”.

