Fedez, Annalisa e Articolo 31/ Video: la coreografia di Disco Paradise è già virale

Disco Paradise: il nuovo singolo di Fedez, Articolo 31 e Annalisa

Dal 25 maggio è disponibile “Disco Paradise”, il nuovo singolo dell’estate di Fedez, Articolo 31 e Annalisa. Prima della rottura, Fedez e J-Ax hanno regalato tanti tormentoni estivi, come “Vorrei ma non posto” e “Senza pagare”. Ora che la pace è stata fatta, i due rapper hanno sancito la loto amicizia con una nuova hit con il test di Paolo Antonacci (figlio del cantante Biagio) e Davide Simonetta (ex di Annalisa dal 2014 al 2017).

Omar Pedrini: “Ho il cuore ipertrofico, più grande”/ “Spada di Damocle sulla testa”

Ieri si sono svolte le riprese del video ufficiale di “Disco Paradise” nel Granducato del Tortello, precisamente a Offanengo alla discoteca Charlie Brown. Il regista del video è Olmo Parenti. Fedez ha poi pubblicato sui social il video della coreografia di “Disco Paradise”, che Annalisa ha cercato di insegnare a lui e agli Articolo 31: “Annalisa ci introduce nel magico mondo della danza”.

Yoga Radio Bruno Estate: al via l'evento benefico per l'Emilia Romagna/ Le date e il cast con Sangiovanni e..

Disco Paradise: la coreografia è già virale

Il video in cui Annalisa insegna la coreografia a Fedez e agli Articolo 31 ha fatto ridere i fan. I quattro artisti poi hanno condiviso su Tik Tok il video della coreografia di “Disco Paradise”, lanciando una vera e propria sfida: “Provate anche voi a batterci, provate a fare meglio di noi”. Intanto la canzone è tra le hit del momento e punta a diventare la più ascoltata dell’estate 2023: “Hit già annunciata. PS la voce di Annalisa patrimonio dell’umanità”, “La canzone che ci meritiamo”, “LA VOCE DI ANNALISA OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO” e “Si comincia col loop come se non ci fosse un domani”, sono alcuni dei commenti apparsi sui social. Il video di “Disco paradise” uscirà prossimamente.

BRUCE SPRINGSTEEN/ Un tenente colonnello a caccia di risposte alle domande sulla vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑰 𝒃𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒏𝒂𝒍𝒊 (@iballettidinali)













© RIPRODUZIONE RISERVATA