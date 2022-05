Fedez annuncia ‘La dolce vita’, nuovo singolo con Tananai e Mara Sattei/ “L’estate può cominciare”

Fedez con Tananai e Mara Sattei nel nuovo singolo ‘La dolce vita’

“L’estate può ufficialmente iniziare”. Con questa frase Fedez ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo brano che aspira a diventare il tormentone dell’estate 2022. Dopo “Mille”, che ha fatto cantare tutti lo scorso anno, Fedez schiera un altro trio, composto questa volta da se stesso, Tananai e Mara Sattei. Due artisti giovani del panorama musicale italiano ma che hanno già avuto modo di dimostrare il loro talento.

Si intitola La dolce vita il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei (in uscita il 3 giugno), annunciato su Instagram con uno scatto dei tre in posa tra colori sgargianti in uno scenario tipicamente vacanziero, proprio ad evocare la classica estate italiana. Il brano, dunque, è pronto a trasportarci nel pieno del calore estivo, tra sonorità ballabili e un pizzico di atmosfera vintage.

Fedez con Tananai e Mara Sattei: il nuovo trio dell’estate

Fedez, Tananai e Mara Sattei si preparano dunque a dominare le classifiche di questa estate con “La dolce vita”. Ricordiamo che Tananai, che era già presente nell’ultimo album di Fedez Disumano, ha ottenuto il disco di platino con Sesso occasionale (brano classificatosi all’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022), mentre il suo brano Baby Goddamn è in vetta alle classifiche musicali degli ultimi mesi. Mara Sattei, ex di Amici, è una delle cantautrici più interessanti attualmente presenti nel panorama musicale italiano. Ha recentemente pubblicato anche un apprezzato duetto con Giorgia: il brano “Parentesi”.

