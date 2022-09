Fedez, appello a Lorenzo Suraci/ “Devi darmi il premio Power hits che hai rotto!”

Fedez, ospite della trasmissione The Flight insieme a Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini, è tornato a parlare di quanto accaduto in occasione del Power Hits estate 2022 di RTL 102.5, rivolgendo un appello a Lorenzo Suraci, presidente dell’emittente radiofonica. “Devi ridarmi il premio che hai rotto con la tua caduta”, gli ha ricordato. Il riferimento è a quello che gli avrebbero dovuto consegnare nel corso dell’evento, ma la cui fine in realtà è stata funesta.

Fedez: "Gli appelli di Chiara Ferragni? Mi hanno sempre portato sfiga"/ "Spero non lo faccia per X Factor"

Il cantante e il presidente di RTL 102.5 avevano già raccontato nei giorni scorsi quanto accaduto. Proprio al momento della consegna dei premi, infatti, mentre i diretti interessati scavano scattando le foto di rito, Lorenzo Suraci è scivolato, cadendo proprio sopra al prezioso oggetto, che è andato in mille pezzi. A distanza di due settimane dai fatti, pare che non sia stato ancora posto rimedio. È così che i due hanno scherzato in diretta radiofonica, con il rapper che ha bacchettato il “colpevole”.

Fedez/ Nuovo tatuaggio per i figli: "l’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco"

Fedez, appello a Lorenzo Suraci: che fine ha fatto il premio Power hits di RTL 102.5

Non è la prima volta, tra l’altro, che Fedez “rimprovera” Lorenzo Suraci per quanto accaduto in occasione del Power Hits estate 2022 di RTL 102.5. Già pochi minuti dopo la fine dell’evento, il cantante aveva raccontato sui social network dello spiacevole episodio, scherzandoci su.

“Vinco dopo 4 anni il Power hits per il brano dell’estate, mentre faccio le foto con il premio, il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci cade sui miei premi e li rompe tutti. Li ha rotti tutti, la cosa più bella è che ci sono gli scatti che immortalano la caduta”, aveva detto nelle stories di Instagram, mostrando anche ciò che restava dell’oggetto. In molti si erano così preoccupati per le condizioni di salute del numero uno dell’emittente radiofonica, che per fortuna sta bene, come ha confermato nel corso della trasmissione The Flight nelle scorse ore.

Rita Dalla Chiesa vs Fedez "Si scusi con i carabinieri"/ Lui "Stron*ate come Meloni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA