FEDEZ IOVINO, GIP DI MILANO ARCHIVIA INCHIESTA

Il caso Iovino è chiuso per Fedez: il gip di Milano ha archiviato il procedimento penale a suo carico in riferimento all’aggressione subita dal personal trainer. Dunque, è stata accolta la richiesta della procura meneghina. Le indagini sul pestaggio avvenuto nell’aprile 2024 non hanno individuato elementi sufficienti per accusare Federico Leonardo Lucia di rissa, inoltre non sono emerse prove per dimostrare che sia stato coinvolto direttamente nell’aggressione.

Il gip ha riscontrato l’assenza di referti medici, oltre che la mancata denuncia da parte di Cristiano Iovino, motivo per il quale è stata esclusa anche l’accusa delle percosse. I legali di Fedez hanno commentato la decisione, evidenziando come il gip abbia escluso qualsiasi responsabilità del rapper per i fatti in questione, cogliendo l’occasione per pungere i media che si sono occupati della vicenda. Infatti, la decisione del gip viene definita “la miglior risposta al duro processo mediatico a cui è stato sottoposto nell’ultimo anno” il loro assistito.

ARCHIVIAZIONE PER FEDEZ, LA REAZIONE SOCIAL

Ma non si è fatta attendere la reazione dello stesso Fedez, che sui social ha pubblicato la notizia dell’archiviazione dell’inchiesta, aggiungendo l’emoticon del cuore con le mani. Va evidenziato che Cristiano Iovino e Fedez recentemente hanno stretto un accordo transattivo, con il quale il personal trainer ha rinunciato a denunciare il rapper e a procedere penalmente, in cambio di un assegno che, a detta della vittima dell’aggressione, ammonterebbe a 10mila euro.

Le indiscrezioni trapelate all’epoca avevano fatto riferimento, invece, a una somma più alta. Iovino, comunque, aveva anche precisato di aver preso la decisione di non procedere con la querela nei confronti del rapper prima di trattare l’accordo. Alla luce di tutto ciò, e non potendo formulare una previsione ragionevole di condanna in base agli elementi acquisiti, il gip di Milano ha deciso di sposare la linea della procura e, quindi, di accogliere la richiesta di archiviazione, che così mette la parola fine alla vicenda che aveva tenuto banco nei mesi scorsi.

