Fedez assolto, non diffamò Chiara Giannini/ Lui: “Vinto contro biografa di Salvini”

Fedez, noto cantante e protagonista, insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti del tormentone estivo “Mille”, ha vinto la battaglia in tribunale contro la giornalista Chiara Giannini, la quale aveva presentato querela per diffamazione nei confronti dell’artista. La parola “fine” in calce al processo per la dolce metà di Chiara Ferragni è stata tracciata nel pomeriggio di oggi, martedì 13 luglio, presso l’aula del tribunale di Livorno, dove Fedez non si era presentato a febbraio per legittimo impedimento. Oggi, invece, ha avuto modo di recarsi nella cittadina toscana e di essere ascoltato dal giudice, che l’ha assolto in quanto “il fatto non sussiste”, come richiesto, peraltro, già dal pubblico ministero.

Chiara Ferragni, moglie Fedez/ “Come madre che lavora non mi sento in colpa”

In particolare, nell’agosto 2017 la giornalista aveva deciso di sporgere querela per via di un filmato pubblicato da Fedez sul proprio profilo Instagram e nel quale lui accusava la reporter di avere firmato un articolo fake contro di lui. Immediato il commento degli avvocati difensori di Fedez, Andrea Pietrolucci e Gabriele Minniti, riportato sulle colonne dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos: “Siamo soddisfatti. È stata fatta chiarezza in un processo che è durato anche troppo. È il giusto epilogo di una vicenda giudiziaria che non doveva neanche iniziare”.

Fedez e Orietta Berti a Battiti Live 2021/ Il successo di "Mille", merito del ritornello

FEDEZ, ASSOLTO, ESULTA: “VINTO CONTRO LA BIOGRAFA DI SALVINI”

Naturalmente, la notizia dell’assoluzione è stata accolta con felicità dallo stesso Fedez, il quale, come fa di consueto, non ha tergiversato e si è fiondato sui social network per informare i suoi followers in merito al verdetto ricevuto in landa toscana. L’ha fatto attraverso un video pubblicato nelle storie di Instagram, nel quale dichiara: “Belle notizie. Mi trovo a Livorno, dove oggi avevo un processo in cui ero accusato dalla giornalista, nonché biografa di Matteo Salvini, edita da Casapound. Processo di diffamazione. Mi hanno assolto, wow!!!”.

Fedez e Chiara Ferragni esultano in ritardo per l'Italia/ Video: "Abbiamo vinto?"

Successivamente, per dare sfogo alla sua gioia ed esultare, ha voluto citare la parte finale del ritornello di “Mille”, il successo canoro di questa estate 2021 a cui facevamo riferimento poche righe fa: “Poi me ne restano mille. Torno a casa adesso, ciao”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA