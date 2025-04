Fedez contro Chiara Ferragni? La frecciata nel nuovo singolo

Ancora Fedez contro l’ex moglie Chiara Ferragni? Nelle scorse ore il rapper è tornato alla carica, lanciando il suo ultimo singolo e postando sui social alcuni estratti del singolo di prossima pubblicazione. E non sembrano mancare dei riferimento all’ex moglie: “Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro, spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo…” Così si apre la didascalia della storia Instagram del cantante, dove compaiono versi taglienti, ricchi di riferimenti a personaggi e situazioni non specificate ma che sembrano rimandare direttamente all’ex moglie Chiara Ferragni, o almeno questo è quanto ipotizzato sui social.

The Couple 2025, Soleil Sorge spiazza: "Ho detto no a Ilary Blasi perché..."/ Poi annuncia un grande ritorno

Una donna arrivista sembra dipinta nel racconto di Fedez, che è poi tornato ancora alla carica: “ Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio/In camera hai la foto dell’ex moglie di Soros/Prima di darmi un bacio usa il collutorio/Pensavo fosse amore invece era un lavoro ” si legge nelle strofe proposte dal cantante lombardo che presto dunque potrebbe tornare con un nuovo album.

Luk3 e Alessia stanno ancora insieme dopo Amici 24?/ "La verità sul nostro rapporto"

Fedez torna a esibirsi live: arriva anche il disco?

Da Sanremo in poi, è un Fedez letteralmente scatenato quello che sembra essersi preso le scene negli ultimi mesi. Dopo aver archiviato la separazione da Chiara Ferragni, il cantante pare aver ritrovato la serenità anche sul piano artistico, reduce dall’ottimo quarto posto al Festival di Sanremo con il brano Battito, Fedez sembra pronto per una nuova avventura.

Già annunciato il doppio appuntamento di settembre al Forum di Assago, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta, per Fedez sarà l’occasione di godersi questa grande avventura. Intanto si lavora al nuovo singolo, che pare indirizzato alla Ferragni, sarà davvero così?

Rottura Shaila e Lorenzo al Grande Fratello, Signorini: "Amore teatrale"/ "Lei non ha voluto un confronto"