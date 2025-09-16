Fedez senza freni nella sua nuova canzone: il rapper ha pubblicato un estratto sui social, quanto mai carico di bordate!

E’ come destinato a far discutere, che si tratti di vita privata o pubblica, musica o pensieri socio-politici; Fedez è tornato al centro dell’attenzione mediatica – come racconta BlogTivvu – per un video pubblicato sui social che anticipa il contenuto di una nuova canzone prossima all’uscita e che già nella sua forma accennata ha lasciato letteralmente sbigottiti gli appassionati e non solo. Un mix di attacchi roventi, di satira pungente e velenosa, di stoccate e frecciatine alle personalità e ambiti più disparati.

Fedez, incontro inaspettato con Giovanni Tronchetti Provera/ "Ecco come ha reagito Chiara Ferragni"

La canzone di Fedez – offerta in antipasto ai fan con un video sui social – parte con un riferimento che richiama al 2022; ovvero allo scontro con Antonio Dikele, direttore di EsseMagazine. Tra il rapper e la testata giornalistica i trascorsi sono tutt’altro che idilliaci e, ancora una volta, Federico è tornato alla carica: “…Prima di iniziare una cosa importante; ‘a quel paese’ EsseMagazine!”. Un inizio rovente, ma è solo una minima parte rispetto alla moltitudine di frecciatine choc presenti tra le righe del nuovo brano.

Fedez, commento ironico sul web e frecciatina a Chiara Ferragni?/ La frase ‘criptica’ alimenta il sospetto

Fedez, rime a raffica tra politica, religione e…Jannik Sinner: “…Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”

“Hanno fatto santo un quindicenne, il suo miracolo è giocare alla PlayStation senza bestemmiare”, questa – come riporta BlogTivvu – un’altra antifona pungente presente nella nuova canzone di Fedez e che sembra riferirsi alla recente canonizzazione di Carlo Acutis. Il tema religioso si unisce poi alle ultime vicende di politica internazionale: “Hanno sparato ad un antiabortista americano, ma tranquilli; il Papa è ancora in Vaticano”. Restando in tema politico, non manca il riferimento ad una protagonista nostrana: “Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? ‘Io condanno Israele, ma ho tanti amici ebrei’…”.

Chi è Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez/ "Non può piovere per sempre"

Insomma, fulmini e saette sembrano accompagnare le note e le righe della nuova canzone di Fedez che prende di mira anche un beniamino dello sport italiano: “Si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Insomma, non mancano gli spunti per un dibattito più che acceso e che certamente non mancherà di dominare la scena sia sul web che sul fronte mediatico.