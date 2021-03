Fedez “Attacco di panico tremendo a Sanremo”/ “Mi mancava il respiro…”

La partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2021 è stata accompagnata da retroscena piuttosto difficili che il cantante ha deciso di raccontare nei dettagli nel corso di una diretta su Twitch: “Quella prima sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”, ha spiegato il cantante, facendo dell’ironia su se stesso.

Fedez "Mia nonna senza vaccino Covid come tanti anziani"/ Poi s'infuria con media...

L’esibizione, seppur con palese emozione, è poi andata bene. Il giorno dopo però, Fedez racconta di essersi sentito molto male: “Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente.” ha ammesso il marito di Chiara Ferragni.

Fedez, attacco di panico a Sanremo: “Vedevo tutto sfocato”

Il racconto di Fedez non si ferma qui. Il cantante anzi spiega le conseguenze di questo malore: “Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato. Volevo chiamare l’ambulanza”, ha rivelato. Nonostante queste grandi difficoltà, Fedez dichiara però di aver provato grandi emozioni e sensazioni positive per questa avventura: “È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell’emozione vissuta, l’ho scaricata tutta d’un botto e infatti poi sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono. – così ha aggiunto – Avevo paura che mi venisse un attacco di panico prima di salire sul palco, non sarei stato nelle condizioni di salire”.

Fedez brinda sui social con Aviva Wines/ La start-up italiana che ha preso il volo

LEGGI ANCHE:

Francesca Michielin e Fedez, "Chiamami per nome"/ Lui “effetto Ferragni non c’era!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA