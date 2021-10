Fedez, auguri romantici da Chiara Ferragni/ “Ti sceglierei un altro milione di volte”

Fedez ha compiuto 32 anni ieri e la moglie Chiara Ferragni gli ha fatto degli auguri davvero speciali sui social. Ha scelto, infatti, i momenti più significativi per una dedica commovente. «Buon compleanno alla mia altra metà pazza: il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha fatto diventare mamma e ha creato con me la famiglia più bella», ha scritto Chiara Ferragni in un romantico post. Inoltre, ha scritto che Fedez la rende orgogliosa ogni giorno e sottolineato il fatto che condivide i suoi valori, oltre a farla ridere più di chiunque altro.

«Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Tanti auguri amore mio», ha concluso l’influencer nel suo messaggio d’amore per Fedez. Questi sta pubblicando nelle Instagram Stories tutti i messaggi di auguri che gli sono arrivati dai personaggi famosi, come Francesca Michielin, tra le prime a dedicare una storia all’amico e collega con cui ha condiviso anche il palco dell’Ariston.

FEDEZ E LA FIGLIA VITTORIA IN VERSIONE ZUCCA

Ma nel giorno del compleanno di Fedez sono state condivise sui social anche le prime immagini della Festa di Halloween dei Ferragnez. Raggiante in un campo di zucche, Chiara Ferragni ha infatti stretto a sé i figli, il piccolo Leone con la sua stessa giacca e la piccola Vittoria, vestita di arancione a simulare la zucca, che è rappresentativa di questa festa. I bambini hanno quindi posato con mamma Chiara Ferragni e papà Fedez. Quest’ultimo con la sua solita ironia ha pubblicato la foto in cui la figlia Vittoria appare vestita da zucca, ma con un’espressione a dir poco perplessa. «Per quando sarai grande e riguarderai questa foto, è stata un’idea di tua madre», ha scritto il rapper.

Un post che ha divertito fan e amici, che infatti lo hanno riempito di like e commenti, come accade spesso nella tradizione Ferragnez. Del resto, Vittoria Lucia Ferragni da quando è venuta alla luce diverte il web con le sue buffe espressioni e stavolta non è stata da meno.

