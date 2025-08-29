Sta facendo discutere e divertire il web e non solo la serie di scatti che vedono Fedez su uno yacht in compagnia di Ignazio La Russa e Daniela Santanchè.

Il mondo del gossip ci ha abituati a paparazza che principalmente raccontano dinamiche e retroscena sentimentali; gli obiettivi dei fotografi, talvolta, sono in grado di catturare anche momenti del tutto inediti con ovviamente protagonisti alcuni volti noti tra spettacolo e società. Ciò è accaduto proprio in queste ore con gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che ritraggono Fedez con una compagnia del tutto inaspettata; il rapper ha trascorso infatti del tempo su uno yacht in compagnia di Daniela Santanchè e Ignazio La Russa; con loro anche la fidanzata dell’artista, Giulia Honegger, e il figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache.

In molti si sono focalizzati non solo sulla presenza degli esponenti politici ma anche sul curioso siparietto che vede Fedez nei panni di fotografo personale di Leonardo Apache, figlio di Ignazio La Russa. Una ‘comitiva’ di politici e un clima scherzoso, rilassato; niente di clamoroso ma, come riporta Il Fatto Quotidiano, quanto basta per alimentare la curiosità dei social e non solo dato che in passato proprio il rapper si è esposto attaccando diversi esponenti della classe politica per i temi più disparati.

Ironia del web e frecciatine: “Fedez fotografo personale di Leonardo Apache La Russa indagato per stupro…”

Ovviamente la circostanza non è passata inosservata al mondo del web, sempre pronto nel dispensare meme e commenti ironici. Il ‘trittico’ inedito composto da Fedez, Ignazio La Russa e Daniela Santanchè ha sbizzarrito le reazioni più irriverenti sui social, come testimoniato da alcuni commenti e post apparsi principalmente su X. “Il trio più strano dai temi di ‘Gianna gianna gianna’ che aveva un coccodrillo e un dottore”, ma non sono mancate – come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine – anche le stoccate velenose all’indirizzo del rapper. “Fedez all’Ambrogino d’Oro per l’impegno contro la violenza sulle donne a fotografo personale di Leonardo Apache La Russa, indagato per stupro”.

Insomma, una comitiva con protagonisti Fedez, Ignazio La Russa – con suo figlio Leonardo Apache – e Daniele Santanchè che sta facendo discutere non poco. “Un trio che non ti aspetti, sarei interessato a sapere di cosa hanno parlato”, scrive ancora un utente su X: “E’ stato più veloce della ex moglie”. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, tale è stata la curiosità sulla circostanza che lo stesso Ignazio La Russa sarebbe stato incalzato dal Corriere della Sera a proposito del ‘siparietto’ in vacanza: “Prima di conoscere Fedez avevo un’impressione di lui; dopo, me ne ha lasciata una molto migliore”.