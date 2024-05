Fedez bacia la nuova fidanzata Garancie Authié/ La reazione di Chiara Ferragni

É ufficialmente giunta a conclusione la lovestory di Fedez e Chiara Ferragni, con il gossip del momento che vede il rapper lasciarsi andare effusioni amorose con la nuova fidanzata Garance Authié. A differenza dell’ormai ex moglie storica Chiara, la giovane che al centro del gossip made in Italy si presenta con dei canoni di femminilità Mediterranea.

Fedez e Garance Authié sono usciti allo scoperto in occasione del Gp di Monaco. A farli conoscere, secondo Fabrizio Corona in Dillinger News che ha reso di dominio pubblico un rvm in cui i due si scambiano baci e abbracci in una discoteca del Principato di Monaco, sarebbe stato Leonardo Maria Del Vecchio. Trattasi del rampollo entrepreneur del noto brand Luxottica, con il quale Fedez ha lanciato la bibita Boem.

Chiara Ferragni reagisce al gossip su Fedez

Di tutt’altre vibes, in “risposta” al gossip del momento, é invece la vacanza di Chiara Ferragni che invece opta per un periodo di relax da mamma single così come mostra o i nuovi stati social della cremonese. Mamma Chiara insieme ai due bambini si sono intrattenuti in un soggiorno all’estero, per un “Best weekend in Madrid” come riportato nel messaggio in didascalia ad un selfie di lei che abbraccia Paloma al suo rientro made in Italy. Il fatti la influencer sceglie di riempire le pagine dei suoi social di normalità e messaggi positivi senza dare spazio al voci di gossip.











