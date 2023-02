Fedez bacia sulla bocca J-Ax a Sanremo 2023/ La dedica: “Fratello mio, non sai il bene che ti voglio!”

Fedez, la dedica a J-Ax prima dell’esibizione a Sanremo 2023

Tra i duetti più attesi di questa quarta serata del Festival di Sanremo 2023 c’è quello tra Fedez e gli Articolo 31. Una reunion nella reunion potremmo definirla, che sicuramente scalda il cuore di tutti i fan della coppia di ‘Vorrei ma non posto’ che alcuni anni fa si era ‘separata’ a causa di una lite che li ha tenuti lontani per anni. La pace tra Fedez e J-Ax è arrivata qualche tempo fa, dopo i drammatici momenti vissuti dal primo a causa del tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato.

Oggi Fedez e J-Ax hanno deciso di consacrare in modo definitivo questa riappacificazione sul palco italiano più famoso: quello del Festival di Sanremo 2023. In attesa dell’esibizione con gli Articolo 31, Fedez ha iniziato a postare un’anticipazione che è anche una dedica di grande amore al collega e amico.

Fedez bacia sulle labbra J-Ax a Sanremo 2023: “Pronti a spaccare tutto”

“Fratello mio quante ne abbiamo passate insieme, non sai il bene che ti voglio. – ha esordito Fedez nella sua dedica su Instagram, aggiungendo – Questa sera Articolo 31 & Fedez sul palco dell’Ariston a Sanremo pronti a spaccare tutto”. Alla dedica è affiancata una foto in cui Fedez bacia sulle labbra l’amico J-Ax sotto gli occhi attoniti di DJ Jad che, con J-Ax, compone il duo degli Articolo 31, quest’anno in gara tra i Big a Sanremo. Una dedica che non fa che aumentare l’hype nei confronti di questa esibizione.

