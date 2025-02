Fedez a Sanremo 2025 con Battito: Ariston spiazzato, l’emozione c’è!

Fedez ha sorpreso tutti, o quasi, a Sanremo 2025. Con Battito ha travolto di emozioni l’Ariston e buona parte del pubblico a casa. La sua esibizione era una delle più attese, con il rapper che si è spogliato di ogni superficialità parlando della depressione. Sudorazione fuori controllo, tremolio e occhi neri: così Fedez ha tenuto alta l’attenzione, volando comunque alla larga dalle canzonette a cui ci aveva abituato. Al momento resta fuori dalla top five della classifica, ma il Festival di Sanremo è solo agli inizi e Fedez può ancora sperare di risalire la graduatoria.

Intanto, sbirciando i commenti in rete, si riscontra come l’ex marito di Chiara Ferragni sia divisivo. Infatti c’è chi gli riconosce grande originalità e coraggio per Battito, ma anche chi invece non ha affatto gradito le modalità “quasi claustrofobiche” della sua performance.

Dunque, dove potrà arrivare Battito di Fedez a Sanremo 2025? Merita un altro ascolto per farci un’idea più completa, anche se le sensazioni generali sembrano positive. Il rapper ha provato a sconfiggere le superficialità con questa canzone, andando in profondità. Peccato che nell’intervista a caldo dopo l’esibizione, abbia abbassato l’asticella dei contenuti, parlando di rutti in gola. “Ne avevo uno lì e non sapevo quando farlo, menomale che non si è sentito”, ha detto divertito.

“Prova a iniziare a cantare a Sanremo e hai un rutto incastrato in gola, non è proprio la sensazione più bella”, sottolinea ancora il cantante durante un confronto amichevole con un giornalista di Rai Radio 2. In vista del ritorno sul palco, dunque, Fedez smorza l’hype sapientemente creato prima e durante il Festival. Battito riuscirà a lasciare il segno? L’ex moglie Chiara Ferragni, intanto, sembra aver messo la kermesse in fondo alle sue priorità, pur avendola condotta due anni fa, e sui social durante la puntata si è limitata a scrivere “buon Sanremo per chi lo festeggia”.

