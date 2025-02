Uno dei momenti più controversi e certamente destinati ad infiammare accese discussioni durante la serata dedicata alle cover di Sanremo 2025 sarà certamente l’esibizione di Fedez che ha scelto di portare all’Ariston – accompagnato dall’autore originale – una rivisitazione del testo di “Bella stronza” scritto da Marco Masini mettendo in scena quella che sembra essere a tutti gli effetti una dichiarazione nei confronti dell’ex moglie Chiara Ferragni o della presunta amante – almeno, secondo le rivelazioni di Fabrizio Corona – Angelica Montini: la verità dietro alla scelta di “Bella stronza” – probabilmente – non la sapremo mai, ma qui abbiamo scelto di mettere in fila tutte le indiscrezioni che sono circolate in questi giorni di Sanremo per fare un pochino il punto sulla performance.

La primissima cosa da mettere in chiaro sull’interpretazione di questa sera di “Bella stronza” da parte della coppia Fedez-Masini è che il rapper milanese sembra aver aggiunto alla canzone originale alcune strofe che sembrano chiaramente dirette all’ex moglie e alla presunta amante: iconica – tra le altre – è quella in cui si rivolge ad una “giovane glaciale” che vive di “apparenze [e] giudizi” con la quel era solito “baciarsi (..) ma di nascosto” e con la quel oggi sarebbero solamente “due estranei“; ma anche quella in cui racconta della notte in cui “eri ubriaca [e] hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare“.

Qual è la verità sulla cover “Bella stronza” di Fedez a Sanremo: tutto quello che sappiamo di ufficiale e non

Insomma, a guardare – forse superficialmente – il testo di “Bella stronza” riscritto da Fedez per Sanremo 2025 i riferimenti più che all’ex moglie Chiara Ferragni sembrano essere largamente rivolti alla presunta amante Angelica Montini che (almeno, così pare) l’avrebbe lasciato a due passi dalla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston quando presentò la sua partecipazione alla kermesse sanremese; ma – e fermo restando che potrebbe essere una ricostruzione dettata da ragioni puramente legali – sono gli stessi cantanti ad aver gettato un bicchiere d’acqua sull’enorme incendio che si è generato.

Dal conto suo – infatti – Fedez si è guardato bene dal commentare le indiscrezioni (forse anche per accrescere l’alone di mistero attorno alla performance che certamente incasserà un notevole successo da parte del pubblico); e mentre Masini si è limitato a precisare che la cover “non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media”, il direttore artistico Carlo Conti nella trasmissione 5 Minuti di Bruno Vespa ha ricollegato il testo ad una “figura femminile [che] incarna la depressione“: insomma, la confusione è tanta e – come dicevamo già prima – la verità probabilmente non verrà mai fuori e l’interpretazione del testo di Fedez spetterà solo all’ascoltatore finale che potrà leggerci il sottotesto che meglio crede.