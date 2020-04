Fedez “brillo” chiama Chiara Ferragni/ Lei: “cosa ricevo in cambio?”. Lui: “il caz*o”

Fedez e Chiara Ferragni stanno facendo molta compagnia ai loro followers durante la quarantena. Il rapper, dopo aver annunciato il suo ritorno alla musica, ha condiviso una diretta su Instagram con l’amico Luis Sal. I due si sono scambiati battutine e frecciatine divertendo molto i followers. Fedez, poi, ha deciso di coinvolgere anche la moglie Chiara Ferragni, ma preso dall’effetto del vino che si era concesso, si è lasciato andare ad una gaffe a luci rosse che ha fatto arrabbiare la Ferragni. Notando l’atteggiamento disinibito di Fedez, Luis Sal gli ha chiesto quanto avesse bevuto. “Ho bevuto due mezzi bicchieri di vino, ma non bevo da un mese e mezzo e non reggo”, ha risposto il rapper. Di fronte alle parole dell’amico, Luis Sal ha così invitato l’amico a tappare le orecchie al figlio Leone per concedersi una notte con la moglie. La Ferragni, però, non sembrava felicissima dell’idea scatenando la risposta del marito.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: LA GAFFE A LUCI ROSSE SU INSTAGRAM CONQUISTA TUTTI

La faccia perplessa di Chiara Ferragni all’idea di trascorrere una notte d’amore con lui, ha spinto Fedez a chiedere spiegazioni alla sua dolce metà. “Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai”, ha detto il rapper con un’aria apprentemenre divertita. “No comment”, ha risposto Chiara mentre Fedez ha spiegato di essere stato reguardito con lo sguardo dal padre che sta trascorrendo la quarantena con loro. La Ferragni, poi, si è allontanata, ma in un momento successivo, è stata richiamata dal marito. “Dai vieni qui. Amore, dai, mi offendo“, ha detto Fedez. “Cosa ottengo in cambio?”, è stata la domanda dell’influencer. “Il caz*o”, ha risposto in modo secco il rapper. “Non essere così trash”, ha sbottato Chiara chiudendo l’argomento.





