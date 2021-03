Fedez brinda sui social con Aviva Wines/ La start-up italiana che ha preso il volo

Tanti i motivi per festeggiare per Fedez. Federico Lucia è infatti reduce dalla sua prima volta al Festival di Sanremo 2021, conclusasi (assieme alla Michelin), sul podio, ed inoltre, a giorni diventerà papà per la seconda volta, visto che il cantante e la super influencer Chiara Ferragni, daranno alla luce a brevissimo una bella bimba. Motivi per festeggiare e quindi per brindare, e proprio per questo lo stesso artista ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede appunto il rapper meneghino appoggiare su un tavolo tre bottiglie di Aviva con tanto di slogan: “Aviva. Sei a casa e non sai per cosa festeggiare? Un podio a Sanremo, una denuncia nuova del Codacons? Aviva”, facendo così il verso alla nota associazione dei consumatori che spesso e volentieri l’ha preso di mira.

Aviva, per chi non la conoscesse, è una bollicina “Made in Italy”, una start-up tutta italiana che nel 2020, nonostante la crisi, ha fatturato la bellezza di circa 2 milioni di euro, ed attualmente è il prodotto alcolico più venduto on-line per singola referenza.

FEDEZ E AVIVA: QUANTI VIP TESTIMONIAL

Fedez ha quindi voluto “omaggiare” la giovane azienda fondata da Moulay Driss El Faria e Fabrizio Vallongo, che ha deciso di puntare su una strategia di comunicazione decisamente differente rispetto al settore, creando una social community e grazie alla sponsorizzazione di personaggi famosi come appunto il cantante di Milano. La storia di Fedez, alla luce anche dei suoi undici milioni di follower, ha fatto in breve tempo il giro del web totalizzando migliaia di visualizzazioni, e confermando quanto lo “spumante colorato” sia ormai divenuto famoso nel nostro paese. Oltre al cantante sono diversi i testimonial d’eccezione, come ad esempio la splendida coppia ex Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma anche un’altra grande influencer di Instagram da più di un milione di follower come Karina Cascella.

