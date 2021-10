Fedez, bufera social per frasi su Emma Marrone/ Lei lo difende “Stai sereno”

Torna sotto i riflettori Fedez a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate nei confronti della collega, Emma Marrone, artista pugliese vincitore di un’edizione di Amici di Maria de Filippi di diverso tempo fa, e da anni sulla cresta dell’onda. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Federico Lucia conduce assieme all’amico Luis Sal, si parlava di concerti, e ad un certo punto lo stesso Fedez ha spiegato: “Io non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Anni fa andai a un concerto di Emma Marrone, a Roma. Ero convinto di vedere un concerto di quelli che sono abituato a vedere”, le parole del rapper milanese colloquiando con i suoi ospiti.

“Tempo fa esistevano i concerti (riferendosi al fatto che da quando è scoppiato il covid gli eventi live si sono di fatto azzerati ndr), ed esisteva anche Emma Marrone. Erano tutti seduti – ha proseguito Fedez – e vi dico: era un periodo in cui Emma era anche super in hype. Non capisco perché, forse era un pubblico comodo”. Parole innocue ma qualcuno le ha interpretate male sui social, quasi sicuramente qualche fan di Emma Marrone, che ha replicato: “Sicuro di essere stato ad un concerto di Emma Marrone?”.

FEDEZ, BUFERA SOCIAL DOPO FRASI SU EMMA MARRONE: INTERVIENE ANCHE LA CANTANTE PUGLIESE

La polemica è giunta anche allo stesso Fedez, che ha quindi chiesto l’intervento della stessa cantante pugliese: “Ma scusate – le parole del marito di Chiara Ferragni – non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? Emma, aiutami tu”.

Al che la Marrone ha risposto con uno “stai sereno”, che non si capisce se fosse un commento pacifico, come a dire stai tranquillo non è successo nulla”, o se volesse fare il verso alla famosa frase di Renzi a Letta nei tempi che furono. La vincitrice di Amici 2010, ha poi chiarito ogni dubbio dicendo: “Il valore di un artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”. Il cantante milanese ha replicato: “Grazie, il concerto era bello anche da seduto”, e lei: “Lo so… non ho mai fatto concerti brutti”.

