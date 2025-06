Selvaggia Lucarelli sbugiarda Fedez dopo le dichiarazioni fatte a Battiti Live 2025 sui suoi prossimi concerti al Forum di Assago

Battiti Live 2025 ha avuto ufficialmente inizio il 18 giugno e le registrazioni andranno avanti fino al 22 giugno, per andare poi in onda a luglio. Tra gli ospiti che si sono esibiti sul palco durante la prima serata è arrivato anche Fedez, che dopo la performance ha scambiato qualche parola con Ilary Blasi. La conduttrice ha chiesto all’artista quali sono i suoi prossimi impegni, al che Fedez ha replicato di avere due concerti già in Sold Out. Un’affermazione che, nelle ultime ore, è stata però smentita dalla sua ‘rivale’ di lunga data: Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, che recentemente ha fatto capolino anche nello studio dell’Isola dei Famosi 2025 come opinionista speciale, ha pubblicato alcune storie su Instagram proprio in risposta all’affermazione fatta dal rapper sul palco di Battiti Live.

Selvaggia Lucarelli incastra Fedez dopo le dichiarazioni fatte a Battiti Live 2025

“Questa ansia di dire Sold Out”, ha esordito Selvaggia Lucarelli nel suo primo post su Instagram, smentendo con tanto di prove le dichiarazioni del rapper: “Fedez ha due date. La prima è Sold Out. La seconda no, gli mancano migliaia di biglietti per fare sold out. Poi magari fa una proiezione e suppone di riempire (molto probabile, perché le vendite vanno bene), ma quello che dice oggi è falso.”. A corredo di queste affermazioni, Lucarelli ha pubblicato anche la piantina del Forum di Assago per la data del concerto del 20 settembre, mostrando l’effettiva presenza di molti posti ancora disponibili, a differenza di quella del 19 settembre che è invece effettivamente sold out. Un chiarimento, quello della giornalista, che arriva in seguito ad un’inchiesta fatta sul mondo della musica che sta facendo discutere e che tocca proprio argomenti come i ‘finti’ sold out.

