Fedez calvo sui social/ “Vi piace il mio look?”, poi fa le unghie con Chiara Ferragni

Fedez calvo oppure no? Un attimo primo appare la foto di quello che potrebbe essere il nuovo look del rapper, un attimo dopo la foto sparisce e poi appare quella con cui appare con i capelli di sempre in compagnia della sua famiglia. Mentre il gossip impazza e la foto da calvo fa il giro del web, sui social ufficiali sparisce e non vi è traccia dello scatto né nelle storie e né su Instagram. Solo un modo per attirare l’attenzione o un errore di cui nessuno era a conoscenza? Lo scatto ritraeva Fedez comodamente seduto con tanto di mantellina mentre il barbiere in casa Ferragnez è arrivato a domicilio e sul famoso terrazzo di City life, forbici alla mano, ha dato un taglio ai capelli del rapper, ma dove si è fermato?

GLI EFFETTI DELLA FASE 2 SU FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

In un primo momento i fan di Fedez sono rimasti senza parole invitando Chiara Ferragni a darsela a gambe levate mentre il marito pubblicava la foto al grido di “Vi piace il mio nuovo taglio?” ma poi l’allarme è rientrato e i due sono apparsi felici e contenti con tanto di capelli in testa. Lo scherzo è riuscito e ha portato scompiglio ma i colpi di look (e di scena) non sono mancati visto che un attimo dopo Fedez è apparso alle prese anche con la manicure con tanto di paura annessa e connessa. A quanto pare il rapper ha un po’ “senso” nel farsi limare le unghie e il rumore gli da fastidio tanto da spingere la moglie a prendere il telefono e immortalare il momento. Fedez avrà ancora in testa i suoi capelli, ma sulle unghie ha un bello smalto decorato!



