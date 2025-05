Il periodo più buio di Fedez: il tumore e la rottura con Chiara Ferragni

Dagli esordi rap alla musica pop, fino al matrimonio con la regina delle influencer Chiara Ferragni e l’inaspettata rottura tra accuse e frecciate mediatiche al veleno. Un amore terminato, pare, per un tradimento di Fedez; forse la punta dell’iceberg rispetto ai tanti problemi che affliggevano la coppia. La favola dei Ferragnez si è infatti dissolta all’improvviso, mandando all’aria l’immagine di coppia perfetta che trapelava in una narrazione evidentemente accomodante.

Entrambi d’altra parte sono stati costretti a fare i conti con problemi personali molto pesanti negli ultimi anni: Fedez si è dovuto sottoporre a diverse operazioni per un tumore al pancreas, mentre l’ex moglie è stata travolta dal polverone mediatico legato allo scandalo Balocco. Insomma i tanti problemi personali hanno inciso non poco nella storia d’amore tra il cantante e l’ex consorte, oggi più distanti che mai.

Fedez tra depressione e malattia, la rinascita artistica con Battito e il boom con Clara

Per quanto riguarda la malattia e, soprattutto, la depressione, Fedez ha trovato la giusta valvola di sfogo nella canzone Battito, portata allo scorso Festival di Sanremo. Una canzone che lo ha riconnesso con la parte più profonda di sè e con quel pubblico, un po’ più esigente, che chiedeva al suo beniamino un salto di qualità nei contenuti. E con Battito, Fedez, sembra esserci riuscito appieno.

“Dopo il tumore ho iniziato l’assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere sette psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi”, ha confidato il cantante in una intervista. Ora il periodo buio sembra alle spalle, anche se le difficoltà non mancano. Dal punto di vista professionale, i numeri lo premiano. L’ultima canzone Scelte Stupide, in collaborazione con Clara, vola nelle classifiche di gradimento. La nuova coppia si appresta a vivere un’estate musicale da protagonista?

