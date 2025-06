Solo pochi giorni fa Fedez ha perso la sua amata nonna Luciana. Una notizia che ha rattristato tutta la famiglia del rapper e che non ha lasciato indifferente neppure la sua ex moglie Chiara Ferragni, che al post dell’ex marito ha messo un “like”. È recente, infatti, la dolorosa separazione tra il rapper e l’influencer, che dopo il caso “pandori” non ha trovato il giusto supporto da parte del marito. Una crisi importante tra i due, nata dopo un periodo particolarmente difficile: per lui a causa della malattia, un tumore al pancreas che lo ha costretto a diverse operazioni, per lei invece le accuse di aver lucrato sui bambini malati.

Dopo la crisi sono seguite accuse reciproche di tradimento e non soltanto. La loro storia, arrivata ad un punto di non ritorno, si è conclusa così: i due hanno continuato spesso a farsi la guerra via social, noncuranti del fatto che i figli, Leone e Vittoria, soffrissero più del dovuto. Sarebbe stato proprio Fedez, comunque, a prendere la decisione di lasciare Chiara Ferragni e di interrompere la loro relazione, che durava dal 2016. Di recente Fedez è stato accostato a Clara, con la quale secondo il gossip avrebbe una relazione, smentita però dalla cantante.

Fedez: la carriera e le esperienze a Sanremo

Fedez, nato nel 1989, ha cominciato la sua carriera a diciotto anni, quando ha realizzato il suo primo mixtape. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album, “Penisola che non c’è”, pubblicando pochi mesi dopo anche il secondo, con collaborazioni con grandi artisti come J-Ax, Jake La Furia, e Two Fingerz. Dopo aver ottenuto grandi successi con i suoi album nel corso degli anni, nel 2021 Fedez ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, con “Chiamami per nome”: i due si sono classificati secondi. Ancora nel 2025 ha partecipato con “Battito”, una canzone che parla di depressione, una “bestia” con la quale proprio Fedez ha avuto a che fare dopo un periodo piuttosto complicato tra malattia e divorzio.