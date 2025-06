Fedez, chi è il rapper milanese? Gli esordi, le collaborazioni di successo, i Sanremo e la popolarità. Nel 2016 l'inizio della storia con Chiara Ferragni

Nato a Milano nel 1989, Fedez è uno degli artisti più conosciuti d’Italia. Amato da tanti, odiato da altri, sicuramente si tratta di un personaggio molto controverso, anche per i gossip che lo riguardano. La carriera artistica di Fedez è cominciata quando lui aveva appena 18 anni, con i primi mixtape. Più avanti l’artista ha cominciato ad esibirsi dal vivo su diversi palchi in Italia, collaborando con altri rapper come Emis Killa e ancora J-Ax, Marracash, Jake La Furia e altri ancora. Nel 2012, all’inizio della sua carriera, ha duettato con Max Pezzali nel brano “Jolly blue”.

Diversi i singoli di Fedez che hanno ottenuto un bel successo all’inizio della sua carriera, come ad esempio “Bocciofili” realizzato insieme a Dargen D’Amico. Nel 2014, Fedez è stato scelto come giudice di X Factor, ruolo che ricopre ancora oggi. Nel 2016 ha cominciato a collaborare con J-Ax, con il quale ha pubblicato diversi singoli come “Vorrei ma non posto” e ancora “Assenzio”. Nel 2021 per Fedez è arrivata la prima partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”, arrivato secondo. Nel 2025, invece, con “Battito”, che parla di un mostro chiamato depressione, è arrivato al quarto posto.

Fedez, chi è: dal matrimonio con Chiara Ferragni al presunto flirt con Clara

Nel 2016 Fedez ha cominciato una storia d’amore con Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice. Una relazione, la loro, cominciata grazie ad un brano nel quale Fedez citava appunto “il cane di Chiara Ferragni”. Da quel momento i due hanno iniziato una storia d’amore durata per otto anni, che ha portato alla nascita di due figli, Leone, nel 2018, e Vittoria, nel 2021. Una relazione importante culminata con il matrimonio a Noto, il 1 settembre 2018.

I due, insieme, hanno dato vita ad un vero e proprio brand, i Ferragnez, con il quale hanno lanciato anche una serie tv di Amazon Prime nella quale parlavano dei propri problemi privati. Negli ultimi anni la loro relazione si è deteriorata per via di una serie di motivi: problemi legali per Chiara Ferragni, la malattia di Fedez, colpito da un tumore, e ancora la depressione del cantante. Diversi problemi che hanno portato la storia tra i due a rompersi. Di recente Fedez è stato accostato a Clara: una storia non confermata dai due ma comunque, secondo tanti, esistente.

