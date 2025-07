Fedez, chi è il rapper milanese: gli esordi, il successo, poi il tumore al pancreas e la dura depressione. Poi nel 2024 l'addio a Chiara Ferragni

Originario di Milano dove è nato nel 1989, Fedez è cresciuto nell’hinterland milanese, cominciando ad avvicinarsi al mondo del rap fin da bambino. Nel 2007, neppure maggiorenne, Fedez ha realizzato il suo primo mixtape, publicando nel 2011 il suo album di debutto. Negli anni sono arrivati poi altri sei dischi, con numerose collaborazioni di successo, con tanti artisti come Marracash, J-Ax, Jake la Furia, Gemitaiz e altri ancora. Nel 2012, ancora agli esordi, ha collaborato con Max Pezzali nel singolo Jolly Blue. Dopo tanti anni e successi, nel 2021 Fedez ha preso parte a Sanremo per la prima volta insieme a Francesca Michielin, con “Chiamami per nome”. Nel 2025 la seconda partecipazione del rapper al Festival con “Battito”, un brano che parla di depressione e della lunga lotta contro la malattia.

Fedez, infatti, ha dovuto fare i conti con una forte depressione dopo aver combattuto contro un tumore. Ad aggiungersi alla malattia anche altri problemi personali che hanno fatto sprofondare Fedez nel baratro. “Sono arrivato al punto di prendere sette psicofarmaci tutti insieme fino a quando un antidepressivo mi ha dato, come effetto collaterale, balbuzie” ha dichiarato il rapper, che ha spiegato poi di aver smesso tutti i farmaci di botto, con conseguenze pesantissime. “Un’esperienza orribile” ha rivelato il rapper.

Fedez ha dovuto fare i conti con un tumore al pancreas diversi anni fa, che lo hanno costretto anche ad un intervento. “Se fossi morto i miei figli non si sarebbero più ricordati di me, erano troppo piccoli. E questa è stata in assoluto la cosa che mi ha fatto più paura” ha raccontato il rapper. Nel 2024, dopo il tumore e la depressione, l’artista ha vissuto anche la separazione da Chiara Ferragni, per nulla pacifica. I due, infatti, si sono lasciati con accuse reciproche di tradimenti e non soltanto. Attualmente sarebbe fidanzato con Giulia Honegger, giovane stilista.

Solo pochi giorni fa Fedez ha parlato della sua situazione finanziaria. A “Forbes Leader”, ha raccontato di avere un patrimonio familiare da 20 milioni di euro. “Non sono attaccato al denaro, ma i soldi rappresentano per me un pezzo di libertà in più” ha rivelato l’artista.