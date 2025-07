Chi è Fedez, il rapper milanese classe 1989? I successi nel mondo della musica, il matrimonio mediatico e il divorzio da Chiara Ferragni

Il suo nome è uno di quelli più conosciuti nel mondo del rap, per via della sua musica ma non soltanto. Fedez è infatti sempre più un personaggio mediatico: una carriera, quella nel mondo del “gossip”, avviata inevitabilmente con il matrimonio show con Chiara Ferragni, durato diversi anni e poi terminato sotto i pesi dei tradimenti, delle recriminazioni, di una crisi troppo profonda da affrontare.

Nato a Milano nel 1989, Fedez ha cominciato a far musica da giovanissimo con i primi mixtape e ha ottenuto fin dagli esordi un successo straordinario tra i giovani. Nel 2016, grazie alla frase contenuta in un suo brano, ha cominciato la storia d’amore con Chiara Ferragni che ha portato alla nascita di due figli, Leone nel 2018 e poi tre anni più tardi Vittoria.

Proprio nel 2024, dopo aver vissuto le accuse del caos pandori, Chiara Ferragni è entrata in crisi sia personalmente che economicamente, dopo la caduta del suo impero. A quanto pare Fedez non le sarebbe stato vicino nella maniera adeguata, come invece aveva fatto lei quando lo aveva colpito un tumore al pancreas e aveva rischiato la vita.

Così, questa situazione, unita a diversi presunti tradimenti da entrambe le parti, ha portato alla rottura, per nulla pacifica. Nonostante un amore che sembrava intramontabile, i due si sono fatti apertamente la guerra e ancora oggi non sembra correre buon sangue tra la mamma e il papà di Leone e Vittoria.

Fedez, dopo l’addio a Chiara Ferragni: “Era un Vietnam”

Il grande amore tra Fedez e la sua ex moglie ha preso lasciato spazio al risentimento. Di recente infatti lui ha parlato del suo matrimonio descrivendolo “un Vietnam”: insomma, sembra che fosse tutto apparenza e che in realtà lui si sentisse comandato a bacchetta da Chiara Ferragni.

Attualmente Fedez è single, nonostante sia stato più volte accostato a Clara: i gossip sono stati smentiti da entrambi. Lui, comunque, dopo l’addio alla Ferragni non è stato di certo con le mani in mano: ha raccontato infatti di aver persino imparato l’inglese grazie alle sue numerose conquiste.