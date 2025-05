FEDEZ, VACANZE AI CARAIBI COL NUOVO FLIRT? SECONDA ‘PAPARAZZATA’ DOPO…

Fedez, chi è cosa sappiamo della (presunta) nuova fidanzata del rapper e personaggio televisivo che questa sera sarà protagonista su Canale 5? Nel nuovo appuntamento col serale di “Amici” di Maria De Filippi, infatti, saranno ben due i momenti da cerchiare in rosso nella scaletta dal momento che gli ospiti musicali che animeranno la puntata sono Michele Bravi e la coppia formata proprio dal 35enne artista di origini lucane e Clara Soccini, che si candidano sin da ora a spopolare nelle classifiche col loro nuovo singolo, ovvero “Scelte stupide”. E, in attesa di assistere alla loro esibizione, possiamo parlare del gossip attorno a Fedez dopo essersi separato da Chiara Ferragni e che, in un certo modo, riguardano pure la 25enne cantautrice, attrice e modella varesina. Come? Andiamo con ordine e partiamo da…

…Fedez che, dopo la fine del matrimonio con la Ferragni, con tanto di polemiche e solito codazzo mediatico che in alcune circostanze sfiora la morbosità da parte di alcuni media, ha promesso di volersi dedicare solamente alla musica. Tuttavia, nonostante i rumors su una presunta, nuova fidanzata e alcuni avvistamenti, non c’è ancora nulla di ufficiale e negli ultimi giorni sono arrivate nuove indiscrezioni (in questo caso subito smentite) che hanno finito solo per rendere più nebbiosa la vicenda. Dopo le nozze nel 2018 con l’imprenditrice e influencer e la nascita dei loro due figli, Leone e Vittoria, la coppia si è separata l’anno scorso e, da allora, la vita sentimentale di Fedez è tornata a fare notizia: se non ha trovato conferma, per ora, la rivelazione di Fabrizio Corona circa una relazione avuta dal rapper con Angelica Montini durante il matrimonio con la Ferragni, qualcosa di più concreto sembra essere il flirt con una ragazza molto più giovane di lui.

FEDEZ E CLARA SOCCINI? SOLO UN SODALIZIO ARTISTICO: LA LORO HIT E’…

Secondo i bene informati, sarebbe la 19enne Matilde Caru la nuova fidanzata di Fedez: i rumors si rincorrono da qualche mese e, anche se non ci sono certezze in merito, sembra essere lei la nuova compagna del 35enne. Galeotta sarebbe stata una vacanza insieme in quel dei Caraibi, più precisamente nell’isola da sogno di Saint Barth, nelle Antille (dove l’artista era stato raggiunto pure dai due figli). Gli scatti pubblicati qualche tempo fa dal settimanale ‘Oggi’ sembrano non lasciare dubbi su quella che, al momento, è solo una presunta liaison ma va ricordato che non è la prima volta che i due vengono avvistati assieme: basta ricordare che, a dicembre, la Caru era stata vista uscire assieme a lui da un ristorante milanese. “Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene” le parole di un freestyle di Fedez in cui sembra attaccare l’ex moglie ma anche proteggere la 19enne di cui non si sa molto.

Se la milanese Matilde Caru, al momento, potrebbe essere la “misteriosa” fidanzata di Fedez (come scritto tempo fa dal settimanale ‘Chi’), sono state smentite invece le voci che vorrebbero Clara Soccini come nuova fiamma del cantautore: tutta colpa… del nuovo singolo che i due hanno da poco pubblicato e che segna l’esordio di una collaborazione che potrebbe dare ottimi frutti in futuro. Volendo citare il titolo del brano, tuttavia, Federico Lucia e la 25enne rapper non avrebbero fatto “Scelte stupide” e il flirt a cui qualcuno ha accennato è semplicemente un legame artistico (ne diamo conto nel pezzo che quest’oggi abbiamo dedicato proprio a Clara, protagonista pure lei questa sera ad “Amici”), dal momento che la Soccini è felicemente fidanzata da tempo e ha ribadito il suo amore per il compagno anche recentemente in più occasioni…