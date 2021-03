Fedez chiama Chiara Ferragni ma lei rifiuta/ “Mi ha ignorato”, ma poi una sorpresa…

«Dov’è mia moglie?». Fedez in stile Morgan con Bugo nella diretta Instagram di oggi con Chiara Ferragni. Lui aveva provato a chiamarla, ma lei ha rifiutato di partecipare alla diretta social. «Dov’è mia moglie? Dove? Invito mia moglie. Ecco.. trasmetto in diretta con Chiara Ferragni», ha detto il cantante da Sanremo, dove è impegnato con Francesca Michielin per il Festival 2021. In quel momento erano collegate quasi 60mila persone, che hanno assistito alla sua delusione. «Non ha accettato. Mi ha ghostato (ignorato, ndr)», ha risposto con disappunto. Dopo qualche minuto, però, Chiara Ferragni gli ha fatto una sorpresa e così il numero dei followers è balzato a quota 108mila.

«Eccomi! Sto tornando a casa. Oggi mi riposo tutto il giorno, sto sempre a casa. Ho visto un pezzo della diretta, faceva ridere. Votate Fedez e Francesca questa sera», ha detto l’influencer durante il collegamento su Instagram. «Non dire queste cose, non farlo. Hai capito? Non farlo!», la replica del marito piccato.

Fedez e la diretta Instagram con Chiara Ferragni

Ma la diretta Instagram tra Fedez e Chiara Ferragni ha riservato un simpatico siparietto anche nel finale. Ad un certo punto, infatti, il cantante ha fatto una domanda alla moglie: «Senti amore.. oggi urlo il nome della bambina?». L’influencer ha subito risposto dicendogli di no, quindi Fedez è scoppiato a ridere, senza però rivelare se seguirà quanto detto da Chiara Ferragni o se invece farà di testa sua sul palco dell’Ariston. In queste ore, invece, Fedez ha pubblicato un video in cui si vede il figlio Leone che lo riconosce in tv mentre si esibisce: «Vivere per momenti come questi. Grazie amore mio, il papà torna subito», ha scritto lui come didascalia al post. Invece Chiara Ferragni, incurante di quello che gli aveva detto Fedez, ha lanciato un appello sui social in vista della serata finale del Festival di Sanremo 2021: «Stasera appena inizia il televoto tutti a votare Fedez e Francesca Michielin. Facciamoci sentire ora che possiamo».



