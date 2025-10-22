Fedez si racconta nel libro L'acqua è più profonda di come sembra da sopra e si lascia andare a dichiarazioni dure sul periodo vissuto con Chiara Ferragni.

E’ un racconto senza filtri quello fatto da Fedez nel libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” in cui ripercorre quella che, finora, è stata la sua vita. Senza sconti e senza giri di parole, il rapper ripercorre l’infanzia, la giovinezza e gli ultimi anni, quelli vissuti accanto a Chiara Ferragni ricordando non solo il momento in cui l’amore è nato ma anche i momenti più bui soffermandosi anche sulla lotta contro il tumore e la successiva depressione. Fedez che nella sua vita non si fida di nessuno se non dei suoi genitori non tralascia alcun dettaglio della sua vita parlando degli amici persi come Luis Sal, di quelli ritrovati come J Ax ma anche di chi l’ha deluso e degli scontri con Selvaggia Lucarelli.

Tuttavia, come racconta Valerio Palmeri sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 22 ottobre 2025 il momento più intenso arriva quando comincia a parlare del matrimonio con Chiara Ferragni e della malattia. Il momento di non ritorno parte a Sanremo 2023 di cui Chiara Ferragni era co-conduttrice accanto ad Amadeus. Fedez ammette che il bacio con Rosa Chemical era concordato e svela cosa accadde poi in camerino. Durante il chiarimento, Fedez si sente trattato “come un lebbroso” da Chiara e dal suo team. “Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa“, racconta.

Fedez: il tumore, la depressione e il pandoro gate di Chiara Ferragni

Fedez non salta neanche il momento in cui riceve la diagnosi del tumore al pancreas ammettendo di aver avuto paura di morire. “Ti svegli e la vita non è più la stessa”, racconta il rapper che poi svela come, dopo l’operazione, mentre tutti festeggiavano, lui sente che il tumore è rimasto dentro sotto forma di pausa, ansia e pensieri ossessivi. Il rapper non riconosce subito la depressione e inizia ad assumere farmaci. Si sofferma sul periodo difficile affrontato fino alla consapevolezza che “il dolore non si scarta come un pacco sbagliato. Ti arriva, ti resta addosso, ti cambia la pelle”.

Poi, nel libro, torna sul matrimonio con Chiara Ferragni e sul pandoro gate spiegando che, inizialmente, Chiara non gli avrebbe detto la verità sulle cifre percepite per la collaborazione con Balocco. “A non volere quel milione di euro in casa sono stato io”, scrive nel libro accusando chiara di “aver delegato troppo”. Poi conclude: “Auguro a Chiara un futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano”. Ma: “Ho dubbi sul suo lavoro. Ha sempre delegato”.