Fedez “Chiara Ferragni è gelosa di Jennifer Aniston”/ Lei: “è una bimba di Leone”

Jennifer Aniston ha cominciato a seguire Fedez su Instagram e, da qualche tempo, lascia anche like alle foto del rapper italiano scatenando la gelosia della moglie Chiara Ferragni. In quarantena come tutti, Fedez e Chiara Ferragni condividono tantissimo delle loro giornate sui social divertendo i milioni di followers che, ormai, li considerano i nuovi “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello”. I due dedicano tutto il loro tempo al figlio Leone e, pur non uscendo e non vedendo altre persone, danno vita anche a divertenti scene di gelosia. A scatenarle, nelle ultime ore, sono stati i like di Jennifer Aniston che, a quanto pare, non sarebbero graditi dalla Ferragni. A mostrare ai fans la reazione dell’influencer di fronte ai like della Aniston è stato lo stesso Fedez su Instagram.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: SCENATE DI GELOSIA PER JENNIFER ANISTON

Complice un video pubblicato da Fedez con la sigla di Friends, Jennifer Aniston ha cominciato a seguire il rapper lasciando spesso anche il like alle sue foto e scatenando la gelosia di Chiara Ferragni. “Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like – dice Fedez su Instagram – Chiara si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone”. La replica di Chiara, però, non tarda ad arrivare: “allora è una bimba di Leone”. In una storia successiva, poi, il rapper provoca ancora la moglie. “Sai chi mi ha appena messo like? – chiede il rapper provocando la sua dolce metà con un microfono giocattolo – “Jennifer Aniston. Sbem” e lascia cadere il giocattolo sotto lo sguardo furioso della Ferragni.



