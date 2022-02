Fedez: Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria/ Festa per 11 mesi della bimba e…

Nella ventiquattresima puntata stagionale di “Domenica In” non ci sarà solamente spazio per i ‘reduci’ del Festival di Sanremo dei record e per l’immancabile momento musicale, dato che nello studio di Rai 1 saranno presenti anche due protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi di questo inizio anno: col ritorno di “LOL”, arrivato oramai alla sua seconda stagione su Amazon Prime, saranno ospiti di Mara Venier e del suo rotocalco quotidiano il comico e conduttore radiofonico Lillo assieme a Fedez. E con l’ospitata del rapper e personaggio pubblico milanese ma di origini lucane inevitabilmente si finirà anche a parlare della sua mediatizzata famiglia, ovvero della compagna Chiara Ferragni e dei due pargoli di casa, Leone e Vittoria.

Ma cosa sappiamo della famiglia di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez? Se la Ferragni non ha bisogno di presentazioni e oramai è diventata non solo un’icona di stile ma anche una sorta di brand conosciuto a livello mondiale, della Royal Family all’italiana destano soprattutto curiosità gli ultimi arrivati: dopo essere convolato a giuste nozze nella cornice da favola di Noto con l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, Fedez è diventato nel frattempo papà prima del piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018 e oramai prossimo a spegnere le sue prime quattro candeline; successivamente è stata la volta di Vittoria, venuta al mondo quasi lo stesso giorno del fratellino maggiore, il 23 marzo 2021, e che quindi invece si appresta a compiere il primo anno di vita.

CHIARA FERRAGNI E I PICCOLI LEONE E VITTORIA: LA FAMIGLIA DI FEDEZ TRA SOCIAL E…

E tuttavia proprio a Vittoria sono legate ultimamente le preoccupazioni di mamma e papà. Infatti le condizioni di salute della piccola di casa Lucia sono divenute di dominio pubblico: “Vedere un figlio malato è spaventoso” aveva detto la Ferragni tempo fa parlando del ricovero della piccola ma rassicurando che le sue condizioni erano comunque migliorate. Ad ogni modo, a distanza di qualche tempo da quei drammatici giorni di dicembre, pare che sia tornato il sereno tra le mura domestiche e, come detto, i due genitori si apprestano tra pochissime settimane a celebrare il primo compleanno di Vittoria.

Anzi, come è nel loro stile e a beneficio dei social, Fedez e la Ferragni hanno dato vita di recente a una piccola festicciola domestica per celebrare… gli 11 mesi della bimba e che, per l’occasione, è stata vestita a detta della mamma in stile “Little school girl” e con un vistosissimo cuore sul petto. Un richiamo alla festa di San Valentino celebrata qualche giorno fa? A dire il vero, la diretta interessata, pare non aver apprezzato particolarmente l’idea dato che negli scatti Vittoria è in lacrime e non sembra gradire tanto nemmeno il curioso outfit: di certo, sembra già pronta a ripercorrere, a detta dei fan della coppia, le orme della madre quale influencer e icona di stile…

