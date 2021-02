Fedez chiede scusa a Francesca Michielin/ Rose e “Perdono” dopo la gaffe su Sanremo

Per Fedez è arrivato il momento di fare ammenda. Fino a qualche ora fa si parlava del suo stato di salute, della febbre e della possibilità che fosse positivo al Covid, ecco che il rapper è in salute e in piedi davanti alla porta di Francesca Michielin per mettere fine alla querelle che lo ha visto protagonista fino a qualche giorno fa. Ma cosa è successo di preciso? I due hanno rischiato di venir silurati da Sanremo 2021 proprio per via del rapper che sui social ha detto qualcosa di troppo sul brano che i due presenteranno alla prossima edizione della kermesse canora. Fedez aveva postato sui social un video in cui si sentiva un frammento della canzone con Chiara pronta a ballare sullo sfondo. Il video è stato subito rimosso ma era già finito su Youtube, prima di essere cancellato, e questo aveva scatenato una serie di polemiche che solo la Direzione Artistica del Festival ha poi spento assolvendo il rapper che oggi si è presentato alla porta di Francesca Michielin per chiedere scusa.

Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo la gaffe su Sanremo 2021

Con in sottofondo la canzone “Perdono” di Tiziano Ferro e un mazzo di rose, Fedez ha pensato di rompere il silenzio sulla gaffe che poteva costare casa a Francesca Michielin che lo accoglie con il broncio posando poi con lui in una divertente foto social. In questo modo il rapper si è voluto scusare con la collega e compagna d’avventura sanremese Francesca Michielin, che è andata davvero pericolosamente vicina all’esclusione dalla competizione. La stessa cantante ha poi commentato la foto al grido di: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono”.

Ecco di seguito lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)





© RIPRODUZIONE RISERVATA