Si avvicina l’archiviazione per Fedez in riferimento all’inchiesta per rissa e lesioni ai danni di Cristiano Iovino: l’ha chiesta la procura di Milano, secondo cui il rapper avrebbe solo assistito al pestaggio del personal trainer. La vicenda risale all’aprile dell’anno scorso, quando Iovino venne picchiato da un gruppo di persone accorse sotto casa sua con un van.

Tra loro ci sarebbe stato anche Fedez (impegnato in questi giorni a Sanremo 2025) che, stando alla ricostruzione dell’inchiesta, non sarebbe intervenuto in maniera diretta, ma avrebbe solo guardato. Questo è uno degli elementi evidenziati nella richiesta di archiviazione della pm Michela Bordieri, l’altro riguarda la mancanza della denuncia da parte del personal trainer dei vip.

Infatti, nel maggio scorso le parti avevano concluso un accordo transattivo che pare prevedesse che Iovino non sporgesse denuncia in cambio di una somma da parte del rapper. Non ci sono mai state conferme ufficiali in tal senso, dunque il condizionale è d’obbligo, così come non sono a disposizione i dettagli di questo accordo. A verbale c’è solo che l’accordo economico prevedeva un assegno di 10mila euro, una cifra decisamente inferiore alla somma ipotizzata nei mesi scorsi.

Le indagini e le intercettazioni con gli ultrà del Milan

Fedez era indagato per la rissa in una discoteca di Milano, avvenuta prima del pestaggio sotto casa di Cristiano Iovino, a cui inizialmente si pensava avesse preso parte. L’aggressione è contestata ad alcuni ultrà della Curva Sud del Milan, come il suo bodyguard Christian Rosiello. Dalle indagini su quel violento pestaggio è emerso che alcuni ultras sarebbero stati usati anche per questioni non legate alla “vita” dello stadio.

Invece, dalle carte sull’inchiesta Doppia Curva, in cui Fedez non è coinvolto, ci sono alcune intercettazioni da cui trapelano dettagli del pestaggio, proprio per il coinvolgimento di alcuni ultras. Ad esempio, da una conversazione con Lucci si evince che quest’ultimo avrebbe avuto un ruolo nella spedizione punitiva ai danni di Iovino. I pm parlano di un “risolutivo intervento” dopo la rissa “per appianare la situazione“. Comunque, ora si attende la decisione del gup di Milano in merito alla richiesta di archiviazione.