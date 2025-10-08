Fedez chiude i social: "Da oggi farò parlare solo la mia musica"

Ancora una volta Fedez regala un colpo di scena, il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni ha annunciato quello che sembra a tutti gli effetti un addio ai social. Per il rapper di Rozzano sembra una decisione maturata e mirata a lasciare ancora più spazio alla sua vera arte, la musica, quella che è tornato a fare con ancora più passione e voglia negli ultimi anni.

“Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti” ha scritto su Instagram il cantante annunciando questo cambio drastico rispetto al solito. Dando ulteriori dettagli di questa sua decisione che ha lasciato in molti sorpresi, Fedez ha detto ancora: “Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi” le parole del rapper lombardo.

Fedez chiude i social: cosa si nasconde dietro la svolta?

Il rapper ha dunque annunciato una rivoluzione rispetto al passato. E vedremo cosa si nasconde nella nuova vita di Fedez, dopo questa decisione presa e annunciata in pompa magna nel suo canale di Instagram.

Probabilmente la voglia di mollare i riflettori e ritagliarsi uno spazio più intimo ha preso il sopravvento dopo anni in cui il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni è sempre stato al centro delle scene: un periodo di pausa per fare ancora più spazio alla musica sarà sicuramente utile per il rapper. Vedremo se la decisione di allontanarsi dai social sarà definitiva o se tornerà sui propri passi in futuro.

