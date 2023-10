Fedez, come sta dopo il ricovero?/ “Ho perso 10 chili, se tutto va bene devo…”

Fedez rassicura i fan sulle sue condizioni dopo il ricovero: “Devo rimettere su un po’ di peso…”

Nei giorni scorsi il nome di Fedez è stato purtroppo legato ad un problema di salute che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di fan. Il rapper è stato costretto ad un ricovero d’urgenza per due ulcere che hanno causato un rischioso sanguinamento interno; la situazione è presto migliorata ed è stato proprio il diretto interessato, nei giorni seguenti, a rassicurare rispetto allo stato delle sue condizioni di salute.

Stimolazioni transcraniche, cosa sono?/ La cura a cui si sta sottoponendo Fedez per superare la depressione

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Fedez ha di recente comunicato sui social alcuni importanti aggiornamenti in riferimento al suo stato di salute dopo il ricovero d’urgenza. Il rapper ha pubblicato alcune storie su Instagram di ritorno da Manchester, spiegando l’evolversi del suo percorso clinico. “Ho perso 10 chili nell’ultimo mese e mezzo, se tutto va bene devo rimettere su un po’ di peso”. Queste le parole di Fedez che sottolinea le conseguenze fisiche dovute al problema di salute.

Cos'è l'attacco ipomaniacale, che ha colpito Fedez/ Le differenze dalla mania, i sintomi e il trattamento

Fedez, toccata e fuga a Manchester per il concerto dei Blink 182: “Ho un colorito meno cadaverico…”

Come racconta il portale, il fatto che le condizioni di Fedez siano in netto miglioramento lo dimostra il suo ultimo viaggio a Manchester. Il rapper è riuscito a raggiungere l’Inghilterra per partecipare al concerto della sua band preferita: i Blink 182. Il marito di Chiara Ferragni non poteva perdersi questa occasione, necessaria anche per stimolare il suo umore in senso positivo dato il periodo così difficile dal punto di vista delle condizioni di salute. Proprio tornando dalla trasferta inglese, Fedez ha dunque pubblicato alcune stories su Instagram aggiungendo qualche dettaglio in più rispetto al suo attuale stato psicologico e fisico dopo il ricovero d’urgenza degli scorsi giorni.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez/ "Parli di stampa morbosa ma tutto questo ha un enorme ritorno economico.."

“Emocromo quasi al top, sono a 12 di emoglobina e devo arrivare a 14. Infatti ho già un colorito meno cadaverico”. Questo quanto raccontato da Fedez sui social – e riportato da Il Fatto Quotidiano – in riferimento agli ultimi esami effettuati. I risultati sembrano essere piuttosto positivi, segno che la ripresa del rapper sta procedendo nel migliore dei modi. Si spera che il cantante possa tornare in forma quanto prima al fine di riprendere le redini dei suoi impegni sia privati che professionali senza preoccupazioni legate alla propria salute.











© RIPRODUZIONE RISERVATA