Fedez festeggia con dedica il compleanno di Giulia Honegger - nuova fidanzata - ma a prendersi la scena è una presunta frecciatina a Chiara Ferragni.

A pensar male talvolta si ha ragione, altre volte si è forse fin troppo in là con la fantasia; nelle ultime ore l’attenzione è tornata su Fedez e non solo per la tenera dedica di compleanno per la nuova fidanzata, Giulia Honegger. Quest’ultima ha compiuto 23 anni e il rapper ha pensato bene di celebrare il giorno speciale con parole emblematiche: “Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare”, il tutto a corredo di una romantica sequenza di foto che testimoniano la bellezza del loro rapporto. Come anticipato, non è il tema dolcezza ad essersi preso la scena bensì una presunta frecciatina di Fedez all’indirizzo della sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Chi è Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez/ "Non può piovere per sempre"

Dedica al miele per la nuova fidanzata e frecciatina rivolta al passato? Questa la convinzione di una parte dei social in riferimento a Fedez e la presunta stoccata al veleno ai danni di Chiara Ferragni; il tutto, tra i commenti al post dedicato alla nuova fidanzata Giulia Honegger nel giorno del compleanno. Prima di giungere a conclusione affrettate, è il contesto a poter fare maggiore chiarezza sulla situazione.

Fedez festeggia la fidanzata Giulia Honegger/ Dolce dedica per il compleanno: "Se smetti di inseguire..."

Fedez, replica ironica ad un commento sul web ed è subito ‘frecciatina a Chiara Ferragni’

“Hai una nuova ragazza? Ti seguivo quando stavi con la tua bellissima moglie”, questo il commento – come racconta Gossip e Tv – arrivato sui social a Fedez. Quest’ultimo, con ironia, ha replicato al fan: “Internet Explorer”. Due parole che possono sembrare criptiche e che in molti hanno appunto etichettato come frecciatina a Chiara Ferragni, ma perchè? Gli internauti ed esperti di ‘Meme’ sapranno bene che il riferimento al ‘vecchio’ motore di ricerca è spesso oggetto di scherno per via della sua decadenza nel corso degli anni, con annesse caratteristiche obsolete e soprattutto scandite da particolare lentezza. Dunque, il rapper – dato che l’utente era rimasto a Chiara Ferragni – ha usato ‘Internet Explorer’ come concetto di arretratezza dal punto di vista degli aggiornamenti non più tanto recenti. Dunque, una battuta goliardica di Fedez e che dunque sembra più rivolta all’autore del commento che alla sua ex moglie.