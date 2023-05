Fedez: con Articolo 31 e Annalisa é tormentone?/ Il nuovo singolo Disco Paradise

Fedez unisce le forze con Articolo 31 e Annalisa: il nuovo singolo Disco Paradise

Fedez torna ad unire le forze con J Ax nel duo Articolo 31 e con loro si aggiunge anche Annalisa, per il nuovo singolo che si candida al titolo di tormentone dell’estate 2023, Disco Paradise. I tre artisti protagonisti di quella che si direbbe una delle preannunciate hit dell’estate 2023 made in Italy sono reduci da importanti eventi. Fedez, recentemente, finiva al centro delle cronache rosa per il bacio scambiato con il cantante Big ammesso alla gara festivaliera, Rosa Chemical, nel mezzo dell’ospitata TV al Festival di Sanremo 2023. Sempre a Sanremo 2023, Articoli 31 segnavano il ritorno come duo e quindi la reunion, partecipando al Festival della Canzone italiana tra i Big, con “Un bel viaggio”. E Annalisa si direbbe anzitempo una delle regine dell’estate 2023, sulla scia del successo del nuovo singolo Mon Amour, che tra i trionfi conseguiti debuttava nell’ultimo periodo alla posizione #1 nella classifica iTunes Top Songs, delle canzoni più acquistate sulla piattaforma musicale di iTunes.

Fa incetta di interazioni social, tra like, commenti e condivisioni di consenso, intanto, il post che Fedez condivide via Instagram, di annuncio del rilascio di Disco Paradise in collaborazione con Articolo 31 e Annalisa. Disco Paradise, questo il titolo del nuovo brano del trio estivo, viene ufficialmente rilasciato in data 25 maggio 2023. Che possa rivelarsi il tormentone assoluto dell’estate 2023?

Disco Paradise é il nuovo tormentone dell’estate?

Chissà. Nel frattempo, mentre cresce l’attesa per il rilascio dell’altro papabile tormentone firmato LDA, il nuovo brano estivo può dirsi un mix catchy, che in apertura é introdotto da Fedez, per poi passare ad Annalisa il refrain. E oltre il ritornello si fa valere, poi, anche il contributo artistico degli Articolo 31, che donano il loro inconfondibile sound alla traccia che abbraccia più stili musicali, tra sonorità hip-hop e old school al pop radiofonico mainstream. Il video dell’audio ufficiale del nuovo singolo vanta un primo traguardo: debutta in Top10, alla #9 tra le tendenze per la musica, su YouTube, alle ore 12:58 del 25 maggio 2023.

Di seguito, alcuni lyrics, tra i più significativi per gli utenti attivi nel web, di Disco Paradise:

“Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiano all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh”

Le telefonate ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise”.













