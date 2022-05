Fedez: “Concerto del Primo Maggio? Forse il mio invito si è perso”/ “Volevo esserci…”

Fedez ha scelto di non rimanere in silenzio in occasione del Concerto del Primo Maggio di Roma, al quale quest’anno non prenderà parte. Qualcuno potrebbe pensare che la sua assenza possa essere collegata al suo stato di salute, complice l’operazione delicata subìta nelle scorse settimane e utile all’asportazione di un tumore al pancreas, ma, in realtà, parrebbe non essere così, perlomeno in base a quanto comunicato dal rapper sul proprio profilo Instagram, attraverso le Stories.

Infatti, il cantante, che in questi giorni si trova a New York, negli Stati Uniti d’America, ha scelto di augurare “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti”, prima di aggiungere: “Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”. A conferma del tono neanche troppo velatamente provocatorio di questi messaggi, Fedez, nella storia successiva, ha postato le ormai celebri immagini che lo ritraggono mentre dialoga al telefono con la Rai e con gli organizzatori del Concertone, ma doppiato dalla telefonata del ‘vaffa’ di Aldo Baglio nel film “Tre uomini e una gamba”.

FEDEZ NON INVITATO AL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO: LUI SCRIVE SUI SOCIAL…

Fedez ha dunque il forte sospetto che il mancato invito al Concertone del Primo Maggio sia strettamente connesso a quanto accaduto esattamente dodici mesi fa, quando calcò il palco con un monologo che prese di mira alcuni politici della Lega e gli oppositori del Ddl Zan. Peraltro, Fedez denunciò un presunto tentativo di censura da parte della Rai e degli organizzatori, con tanto di filmato utile a testimoniare la veridicità delle sue parole e divenuto immancabilmente virale nel giro di pochi minuti dal suo rilascio online.

Fedez litigò poi anche con Matteo Salvini, dicendogli quanto segue: “Io vado al Concertone gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uomo libero, senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”.











