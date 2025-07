Fedez confessa: "Bacio con Clara Soccini? Ecco la verità: paparazzata fatta con l'IA", e poi sulla separazione da Chiara Ferragni: "Un regola con i figli..

Fedez e Clara Soccini, lui rompe il silenzio sul gossip e svela la sua verità: “Bacio? Usata l’Intelligenza Artificiale

I protagonisti assoluti del gossip di questa estate 2025 sono Fedez e Clara Soccini. I due hanno inciso insieme il singolo estivo Scelte Stupide tuttavia non è solo la musica a vederli protagonisti ma anche la cronaca rosa. Il presunto bacio tra Fedez e Clara pubblicato dal magazine CHI ha acceso il gossip su un ipotetico flirt tra i due ma i diretti interessati hanno sempre smentito le indiscrezioni. Nei giorni scorsi è stata la cantante ha rivelare che tra lei e il rapper c’è solo amicizia mentre nelle scorse ore Fedez ha rotto il silenzio in un’intervista concessa a Gabriele Vagnato, noto youtuber.

Fedez: "Da quando è finita con Chiara Ferragni, ho imparato l’inglese scopa*do"/ È polemica contro il rapper

Durante l’intervista Fedez ha smentito di aver un flirt segreto con Clara e si è spinto anche oltre rivelando la sua teoria sul famoso scatto del bacio che dopo settimane continua a far discutere. “La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale.” ha confessato il rapper aggiungendo che quella sera non si sono nemmeno avvicinati per salutarsi. E inoltre ha ammesso che mentre lui è abituato al gossip ed a vedere la sua vita privata diverso è per Clara Soccini che non è abituata a tutto questo. Ed infine ha voluto ribadire che loro due non stanno insieme e non è successo assolutamente nulla di loro. Insomma nessun flirt tra Fedez e Clara.



Clara Soccini, il fidanzato Jacopo la lascia definitivamente: il gossip/ Il flirt con Fedez

Fedez e Chiara Ferragni, dal divorzio alla scelta sui figli Leone e Vittoria: “Spiegato tutto”

Durante la lunga intervista concessa a Gabriele Vagnato, Fedez non solo ha rivelato la sua verità sul gossip con Clara ma è tornato a parlare della separazione dalla moglie Chiara Ferragni e da come è cambiato il suo essere padre ed il rapporto con i figli Leone e Vittoria dopo la separazione. Ha confessato di avere dei giorni stabiliti per poterli vedere e che non è facile abituarsi a questa nuova routine, può stare con loro in maniera equa rispetto alla madre e poi ha rivelato di aver fatto una scelta molto importante: non avere tate anche se a causa del lavoro non sempre può stare con i piccoli ed in questo è molto aiutato dal padre che si prende cura di loro quando non ci sono. Alla fine ha concluso dicendo che lui e Chiara hanno raccontato ai figli la verità, che sanno che i genitori sono separati ma nonostante questo rimarranno sempre una famiglia.