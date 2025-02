Come tutti gli altri cantanti di Sanremo 2025, anche Fedez si è presentato a Domenica In per discutere del Festival e per rispondere alle domande degli opinionisti. Il cantante è apparso triste, con gli occhi spenti, tanto che più volte Mara Venier gli ha più volte chiesto come stesse e se tutto andasse bene. Lui con lo sguardo assente ha riproposto la performance di “Battito“. Subito i fan si sono resi conto del suo star male e si sono riversati sui social: “Fedez comunque sta proprio ucciso, distrutto, morto dentro. Spero ne esca presto, pur non essendo stata mai sua seguace“.

Video Battito e significato testo canzone Fedez, Sanremo 2025/ Amore e odio, la lotta contro la depressione

Durante il dibattito in diretta alcuni gli hanno chiesto chi fosse quella “Bella stronza“, soggetto della canzone cantata durante la serata cover con Marco Masini. Fedez non ha voluto rispondere a questa domanda, o meglio, ci ha girato intorno: “Non penso sia necessario sapere a chi fosse dedicata“, e il pubblico è scoppiato in un grande applauso. Poi, dopo una piccola sollecitazione di Mara Venier il rapper si è lasciato andare un po’ di più: “Avendo io un passato, è chiaro che la canzone fa riferimento al mio vissuto“, ha spiegato. Poi ha aggiunto che nonostante quello che abbia pensato molta gente, il brano non era un attacco ad una persona, ma tutt’altro.

Fedez dopo il quarto posto a Sanremo 2025: “Devo elaborare un attimo”/ “Non avevo il coraggio di…”

Fedez da Mara Venier a Domenica In, ansia dei fan: “Ma sta male?”

Inutile dire che chi ha visto Fedez a Domenica in durante la diretta del 16 febbraio 2025 si è subito domandato cosa gli stesse succedendo. In effetti, il rapper è apparso più affaticato del solito, estremamente assente e taciturno. I social hanno iniziato a generare commenti di ogni genere, preoccupati per la salute di Fedez. “Vedo tanto imbarazzo in lui Fedez è una persona molto fragile, ma nello stesso tempo imprevedibile” dice qualcuno: “Vedo Fedez in difficoltà . Forza Federico lascia perdere quello che è stato, tieni solo gli affetti importanti”.