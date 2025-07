Fedez, il tentato suicidio e la dipendenza dagli psicofarmaci

Sono davvero pesanti le confessioni che Fedez ha incluso nel libro autobiografico a proposito del tentato suicidio. Il celebre rapper ha raccontato l’anno orribile che ha visto sprofondare il suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche la delicata situazione di salute e la lotta alla depressione. In alcune storie Instagram pubblicate in queste ore, Fedez ha dunque dato un piccolo antipasto ai fan dei contenuti del libro ormai prossimo alla pubblicazione, aggiungendo nuovi dettagli a quelli già riferiti allo youtuber Gabriele Vagnato, in una intervista di circa dieci giorni fa.

L’ex di Chiara Ferragni si descrive come una persona che, nel momento di maggiore difficoltà, era ormai totalmente incapace di gestire il caos che lo attanagliava, dentro e fuori la mente. “Quei farmaci che avrebbero dovuto salvarmi non l’hanno fatto”, scrive Fedez. Sul tentato suicidio uno dei passaggi più crudi: “Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima…”

Fedez a cuore aperto sul tentato suicidio: su Instagram rivela alcune anticipazioni choc

Parole che hanno fatto il giro del web e che lo stesso Fedez non ha avuto remore a pubblicare. Perché vuole che si sappia quanto può essere devastante la depressione e come, in alcuni casi, si possa arrivare a pensare a gesti estremi. Lui ci aveva pensato, eccome. “E’ come un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, ‘basta’.”, spiega ancora Fedez.

Ed è proprio dopo aver sospeso gli psicofarmaci che Fedez ha riscontrato maggiori difficoltà, arrivando a constatare gravi segnali di peggioramenti a livello di salute mentale. “Erano diventate la mia pelle […] I sogni si mangiavano la realtà, mi svegliavo e non capivo se ero sveglio o all’inferno”, le parole choc del rapper. Oggi Fedez sembra aver ripreso in mano la sua vita, ma non dimentica il recente passato, anzi cerca di trarne insegnamento per un futuro il più sereno possibile.

