Fedez consegna 1000 euro a 5 persone a Milano/ Video, beneficenza-show divide social

Un gesto di solidarietà o uno show osceno? A finire nella bufera ancora una volta è Fedez, che pochi giorni fa ha ricevuto l’Ambrogino d’oro con la moglie Chiara Ferragni per la raccolta fondi per la quale è stato possibile realizzare la nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. La verità solitamente sta nel mezzo, potrebbe essere anche questo il caso per il rapper. Non nutriamo dubbi sulle buone intenzioni, ma il modo con cui ha voluto fare le donazioni è discutibile. Nello specifico, durante il weekend Fedez è andato in giro per Milano in versione Babbo Natale, consegnando mille euro in contanti a cinque persone scelte dai suoi follower sul canale Twitch. Il denaro peraltro non arriva dalle tasche del rapper, ma è stato raccolto attraverso il nuovo canale con le donazioni di ottobre e novembre degli utenti. «Ha deciso tutto la mia chat: come donarli, a chi e come suddividerli. In due mesi sono stati raccolti circa 5mila euro, di questi 1000 euro andranno a cinque categorie diverse», ha spiegato Fedez su Instagram.

FEDEZ, LA BENEFICENZA-SHOW DIVIDE I SOCIAL

Dunque, Fedez ha deciso di raccogliere dei fondi da destinare a beneficiari bisognosi scelti dai suoi fan. Nello specifico, un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere-ristoratore e un volontario. Fedez ha messo le donazioni dentro uno zainetto del figlio Leone, si è messo in auto con un amico e ha distribuito i regali ai bisognosi con una diretta trasmessa su Twitch. La prima beneficiaria è stata una cassiera del McDrive, che si è emozionata aprendo il pacchetto. Poi è stata la volta di una senzatetto avvolta da termocoperte. Quindi, è stato fermato un rider, poi la stessa sorte è toccata ad una volontaria della Croce Rossa. Detto così, che male c’è? Le critiche riguardano il modo in cui Fedez ha donato questi soldi (non suoi, lo ribadiamo) e la volontà di farlo a favore di telecamera a bordo della sua Lamborghini. “Quando fai l’elemosina, non far suonare la tromba davanti a te”, recita il Vangelo. Decisamente meglio hanno fatto Fedez e Chiara Ferragni quando a fine aprile hanno trascorso una mattinata a consegnare alle persone in difficoltà pacchi di “Milano aiuta”, il banco alimentare del Comune di Milano.





