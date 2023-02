Fedez contro Anna Oxa “Davvero maleducata!”/ “Chi ca*zo sei per scavalcare altri?”

Fedez vs Anna Oxa: cos’è successo a Sanremo 2023

Continua a far discutere il medley degli Articolo 31 con Fedez, arricchito dall’appello sulla cannabis. Ma il rapper e marito di Chiara Ferragni è stato anche protagonista di un retroscena che vede coinvolta Anna Oxa. Ancora una volta aggiungeremmo, visto che si era parlato di una presunta lite con Madame. Stavolta non si parla di bicchieri lanciati, ma di un comportamento che non è piaciuto al rapper, che infatti l’ha definito maleducato. «Voglio dire una cosa su Anna Oxa, posso dirlo? Ti sparo una bomba su Anna Oxa», ha esordito Fedez in una diretta Instagram con Trash Italiano.

Fedez ha spiegato che «è stata veramente maleducata oggi». Il motivo? Riguarda le prove. «C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore», ha raccontato Fedez tramite i suoi canali social.

Fedez vs Anna Oxa: “Ha saltato la fila alle prove…”

«C’erano altri artisti lì prima che stavano aspettando. Lei è arrivata lì ed ha saltato la fila», ha proseguito Fedez nella ricostruzione di quanto accaduto. Quindi, ha attaccato Anna Oxa: «È stata veramente maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere, però è un comportamento che…». Fedez non ha neppure finito la frase. Ma ha proseguito con le critiche: «Domani lo saprà ma non me ne frega un ca**o, puoi essere David Bowie, puoi essere Kim Kardashian, puoi essere chi ca**o vuoi, ma chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?». Alla fine, Fedez ha tirato in ballo Chiara Ferragni per via di un consiglio che gli ha dato: «Mia moglie mi ha detto che non devo dire queste cose».

