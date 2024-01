Fedez contro Myrta Merlino: “Giornalista di Pomeriggio 5 da giorni sotto casa”/ Lei replica in diretta

Fedez attacca Myrta Merlino e Pomeriggio 5: “Giornalista piantonato sotto casa mia!”

Dopo giorni di silenzio dallo scoppio del Caso Pandoro che ha investito sua moglie Chiara Ferragni, Fedez è riapparso sui social, lanciando frecciatine ad alcuni giornalisti piazzati per ore sotto casa loro. L’ultimo attacco il rapper lo ha lanciato a Pomeriggio 5 e alla sua conduttrice Myrta Merlino. Il motivo? I suoi inviati sarebbero appostati da giorni sotto casa sua in attesa di un’apparizione di Chiara e Fedez o addirittura di una loro dichiarazione.

Attraverso le storie di Instagram, Fedez ha dunque lanciato il suo attacco: “Ormai la Paloma (il cane dei Ferragnez, ndr) mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa – ha fatto sapere il rapper – e Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle e quindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata”.

Myrta Merlino replica a Fedez in diretta a Pomeriggio 5

L’attacco velato di sarcasmo di Fedez contro Pomeriggio 5 ha portato la conduttrice a replicare in diretta. Myrta Merlino, nell’ultimo appuntamento del talk show, ha così risposto: “Fedez ha condiviso una Storia con toni accusatori nei nostri confronti. Una reazione di grande insofferenza. un tono canzonatorio, ma non si è fermato qui.” E ha continuato: “Francamente lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, ma dobbiamo ripartire dai fatti. La moglie di Fedez è un’imprenditrice nota a capo di una grande azienda. Lei è stata indagata per truffa e dobbiamo parlarne.”

La conduttrice ha perciò concluso con una sua considerazione: “Personalmente mi auguro che Chiara possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma i temi sono di non poca importanza. Noi siamo qui con la lista di domande e se lui o Chiara volessero rispondere alle nostre domande sarebbero i benvenuti. Inoltre, io che sono amante dei cani, starei ore a guardare Paloma”. Fedez replicherà?













