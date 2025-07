Fedez contro Pio e Amedeo: svela un retroscena macabro sulla sua malattia: "Detto cose molto brutto sul mio tumore", il durissimo attacco

Fedez contro Pio e Amedeo: “Detto cose brutte su di me quando ho avuto il tumore”

Fedez è noto per non avere per la sua schiettezza e sincerità, più volte in passato si è lasciato andare a sfoghi e durante la lunga intervista concessa a Gabriele Vagnato non è stato da meno. Chiacchierando con lo youtuber per 24H ha smentito il gossip del presunto flirt con Clara ha parlato della dolorosa separazione con la moglie Chiara Ferragni e soprattutto si è tolto più di un sassolino dalle scarpe su ex amici che gli hanno voltato le spalle. È il caso per esempio di Pio e Amedeo su cui Fedez ha rivelato un retroscena choc. I tre una volta erano amici ma adesso non hanno più alcun rapporto perché il rapper non dimentica quello che gli hanno fatto durante il periodo della malattia.

Delitto di Garlasco, consulenti Poggi contro Procura/ "Impronta 44 non è di una scarpa, ma ruota di una bici"

E il sito di Biccy a riportare il macabro retroscena che Fedez ha rivelato su Pio e Amedeo. “Hanno detto come molto brutte su di me” ha ammesso il rapper che poi ha aggiunto un retroscena scioccante: “La cosa peggiore è che quando mi è venuto il cancro il fratello di uno dei due, che per me sono interscambiabili, fece un post molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. È stata una roba molto spiacevole.” Per questi motivi non c’è stato più nessun punto di contatto tra i due comici pugliesi e il rapper, quest’ultimo inoltre ha voluto sottolineare che i due hanno iniziato ad attaccarlo di punto in bianco senza un apparente motivo e che lui si è solo difeso.

Alfonso Signorini rivelazione choc su Maria De Filippi/ Poi svela retroscena su De Martino

Fedez contro Luis Sal e Nicolò De Vitis, mentre con Fabio Rovazzi è pace fatta: “Ci sentiamo”

Durante l’intervista Fedez si è sfogato senza freni, non solo ha attaccato Pio e Amedeo ma ha anche lanciato una frecciata a Nicolò De Vitis sostenendo, in modo ironico, che peggio che essere con Gabriele Vagnato a fumare marijuana a fumare canne poteva ritrovarsi a fumare con Nicolò De Vitis. Ha parlato anche del litigio, finito in Tribunale, con Luis Sal ammettendo che qualche anno prima avrebbe tranquillamente affermato di essere dispiaciuto per la lite ma che adesso con il senno di poi è contento che lui non faccia più parte della sua vita. Infine capitolo a parte anche con Fabio Rovazzi, anche con lui c’è stato un duro scontro ed una rottura ma tra i due è tornato il sereno. Fedez ha ammesso di aver fatto pace con Fabio Rovazzi e che i due sono ritornati a sentirsi.