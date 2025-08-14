Fedez contro tutti: barre di fuoco contro Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli ed altri...il video frecciate è virale

Fedez contro tutti al Red Valley Festival di Olbia: barre contro Tony Effe, Elodie e Chiara Ferragni (Video)

Per un motivo o per un altro in questi giorni Fedez è al centro dell’attenzione che si tratti di gossip sulla sua nuova fidanzata Giulia Honegger e per le sue frasi discutibili Federico Lucia è un catalizzatore di interesse e riesce sempre a far parlare di lui. E proprio nelle scorse ore è finito di nuovo al centro di siti e giornali per le frecciate lanciate a colleghi ed all’ex moglie Chiara Ferragni dal Palco del Red Valley Festival di Olbia. Il rapper ha stravolto una sua celebre canzone con delle nuove e taglienti barre.

VERSO IL MEETING/ Ron, Lucio Dalla e quel rimando alla crepa di Coehn

Scendendo nel dettaglio, infatti, ieri sera al pubblico presente all’evento ha regalato una nuova versione del suo celebre brano Tutto il contrario con una serie di frecciatine a Tony Effe, Achille Lauro, Elodie e persino la parlamentare Ilaria Salis. Inoltre non ha risparmiato dalle critiche e dall’amara ironia anche l’ex moglie Chiara Ferragni. Inutile dire che i video postati sui social da chi era presente nel giro di poco tempo sono diventati virali. Scopriamo allora nel dettaglio cosa ha detto Fedez contro Tony Effe, Achille Lauro, Elodie, Ilaria Salis e l’ex moglie Chiara Ferragni.

VERSO IL MEETING/ Il potere salvifico delle canzoni rock e pop riconosciuto anche dai Papi

Fedez:”Tony Effe? A Sanremo sembrava Pavarotti. Chiara Ferragni? Matrimonio come concerto dei Coldplay”

Fedez contro tutti ed al Red Valley Festival di Olbia è un fiume in piena. Il rapper dopo aver premesso: “So che domani mattina me ne pentirò” ha attaccato con barre di fuoco tutti: da Tony Effe “a Sanremo sembrava Pavarotti” a Gianluca Gazzoli, “è il nuovo Pippo Baudo, il costume a Carnevale lo chiede ad Achille Lauro”, persino la parlamentare Ilaria Salis «Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare». Nel mirino del rapper c’è finita anche Elodie: “A San Siro era lo spinn off di Chi l’ha visto come il Patriarcato, come Gesù Cristo.” Pesante contro Selvaggia Lucarelli: “Fedez è morto e Selvaggia è molto triste, ora chi se l’incu*a pensa al suo core bussines” E infine una rima amara anche sull’ex moglie Chiara Ferragni, il loro matrimonio è finito come il «concerto dei Coldplay”.

Cristina D’Avena, chi è il compagno Massimo Palma/ La rinascita dopo il tradimento dell'ex fidanzato