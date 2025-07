L’attivista Ester Goffi, portavoce di Ultima generazione, durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani, punta il dito contro Fedez spiegando perché non dovrebbe muoversi con un jet privato. « Ha consumi giganteschi. Penso che Fedez sia cosciente dell’impatto ambientale che provoca, visto che lo usa», le parole dell’attivista che, poi, in diretta, è stata la protagonista di un botta e risposta duro con lo stesso rapper, intervenuto a sua volta nella trasmissione.

Fedez, recentemente pizzicato a Forte dei Marmi insieme ad Elisabetta Gregoraci, in collegamento telefonico, ha risposto per le rime all’attivista dando vita ad una discussione dai toni infuocati. Il rapper, infatti, nel rispondere alla rappresentante di Ultima generazione, ha spiegato il suo disaccordo.

Le parole di Fedez contro la rappresentante di Ultima generazione

«Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri. Le faccio una domanda – le parole dette dal rapper all’attivista Ester Goffi-: sa qual è l’impatto degli aerei in relazione alla produzione di Co2. Non lo sa? Glielo dico io. Tutti gli aerei impattano per il 2% sul totale delle emissioni, i privati pesano meno del 2%».

«Voi dovete cagare il ca**o a quelli che volano con aerei privati solo per rompere le scatole. Se le persone non volassero con aerei privati, il mondo brucerebbe lo stesso: lo fate solo per rompere i co**ioni, mera retorica del ca**o», ha aggiunto il rapper mentre l’attivista ha cercato di placare i toni senza riuscire nell’intento – «Eh, sono di Rozzano io», ha concluso il rapper.