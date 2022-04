Fedez: “Corona mi odia, è ossessionato”/ Belen Rodriguez: “No, gli piace rompere…”

Fedez ha rivelato che Fabrizio Corona lo odia ed è ossessionato da lui: il cantante ne ha parlato insieme a Belen Rodriguez nel corso del podcast Muschio Selvaggio andato in onda lunedì 18 aprile. “Ogni giorno fa una storia contro di me”, ha raccontato il marito di Chiara Ferragni. “È vero, il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie”, ha ammesso l’ospite.

La showgirl, che in passato ha avuto una relazione, da parte sua, ha però provato a convincere il conduttore del contrario, scherzando sulla vicenda. “Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”, ha detto. Da qui la sfuriata del cantante: “E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i cogl*oni!”. L’argentina invece ha continuato a ironizzare sulla questione: “Quando era fidanzato con me, gli dicevo che avrebbe fatto prima a tatuarsi anche la lista della spesa, così se la sarebbe ricordata almeno. Ha tatuaggi su qualsiasi cosa”.

Fedez: “Corona mi odia, è ossessionato”, la risposta di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, dopo avere scherzato sulla diatriba tra Fabrizio Corona e Fedez, che crede che il re dei paparazzi lo odi e sia ossessionato da lui, ha cercato di chiarire in modo serio la questione. “Non credo che ce l’abbia realmente con te”, ha affermato nel corso della puntata di lunedì 18 aprile del podcast Muschio Selvaggio.

“Non è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti”, ha premesso la showgirl parlando dell’ex fidanzato, con cui è rimasta in buoni rapporti a distanza di anni dalla rottura. “Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato”, questa l’opinione di Belen Rodriguez su Fabrizio Corona. Fedez da parte sua non ha potuto fare altro che darle ragione.

