Fedez/ Così festeggia il primo mese della figlia Vittoria…

“Sei nata un mese fa e noi ti amiamo ogni giorno di più”. Queste le parole che Chiara Ferragni, moglie di Fedez e madre di Leone e Vittoria, dedica all’ultima arrivata di casa Ferragni-Lucia. Oggi, Fedez è in trasferta a Roma per prendere parte al Concerto del 1º maggio, e c’è da presumere che la famiglia gli manchi già. Su Instagram, i post e le storie sui loro figli vengono pubblicate a cadenza regolare: che sia sul profilo di Chiara (seguito da 23,3 milioni di persone) o su quello di Fedez (da ‘sole’ 12,2 milioni), Leo e Vitto sono sempre al centro delle loro foto, dei loro video e – più in generale – delle loro vite. Vittoria ha da poco festeggiato il suo primo mese di vita: per l’occasione, mamma Chiara e papà Federico le hanno fatto trovare una torta rosa grande quasi quanto lei e Chiara le ha messo addosso un vestitino a quadri bianco e rosso con calzini in tinta: “Special look for her first month” (“Look speciale per il suo primo mese”), ha scritto la fashion blogger sotto lo scatto, pubblicato subito dopo un carosello di foto riguardanti la festa nello specifico. Un vero e proprio album di famiglia che Fedez ha completato con le sue personali annotazioni: “Leone visibilmente commosso per il primo mese di convivenza con la sorella”. In effetti, la fotocamera immortala Leo mentre piange: tutte queste attenzioni rivolte alla sorellina lo rendono un pochino geloso.

L’iniziativa benefica di Fedez e Chiara Ferragni

A solo un mese di vita, Vittoria è già un’influencer super trendy. Merito di sua madre Chiara Ferragni, che fin da subito l’ha coinvolta nel suo progetto web come ai tempi aveva fatto per Leone, il primogenito della coppia composta da lei e Fedez. Il primo ‘complemese’ della piccola Vittoria Ferragni Lucia è stato festeggiato in grande stile, anche se Vittoria non ha ricevuto particolari regali. Insomma, quanto a cose materiali, i Ferragnez hanno già tutto: è stata la stessa Chiara a sottolinearlo nei giorni scorsi, chiedendo consiglio ai fan su un’associazione a cui destinare il superfluo. “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto”, ha esordito la Ferragni su Instagram, “sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?”. Papà Fedez, chiaramente, ha dato il suo beneplacito.

