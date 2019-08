Fedez, crisi di governo e sondaggio social/ “Da irresponsabili far votare ogni anno”

Anche Fedez ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla crisi di governo e agli ultimi sviluppi politici. E visto che i sondaggi politici elettorali nelle ultime ore sono presi d’assalto per capire un po’ meglio la situazione, il rapper ha anche lanciato uno suo su Instagram sul discorso del premier dimissionario Giuseppe Conte e di Matteo Salvini. «Allora, per chi mi segue da più di tre anni sa che seguo tanto la politica, mi appassiona, e piuttosto che sviscerare il mio pensiero rispetto al discorso di Conte e di Salvini in Senato, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate», ha detto Fedez nelle Instagram Stories. Il marito di Chiara Ferragni ha ammesso: «Perché partorire un pensiero in un periodo così complesso è difficile anche per me. Non ho la coda di paglia, ho un mio pensiero ma buttarlo lì così e dire fan*ulo quello, fan*ulo quello, non serve a niente secondo me». Visto che ci tiene a sapere cosa ne pensano i suoi fan, ha lanciato il sondaggio che ha visto vincere con netta maggioranza il discorso di Conte su quello di Salvini.

FEDEZ, CRISI DI GOVERNO E IL GIUDIZIO SU CONTE E SALVINI

Fedez ha consigliato ai suoi fan di andare a rivedersi i discorsi di Giuseppe Conte e Matteo Salvini in Senato per esprimere la loro opinione. «Vi consiglio di farlo perché è una fase molto delicata e sensibile del nostro Paese in questo momento, quindi fatemi sapere». Il rapper, che fino a questo momento non ha preso posizione, si è poi allineato col premier dimissionario su un punto del suo discorso. «Secondo me nelle parole di Conte si può trovare l’inciso più calzante e pertinente che può riassumere tutta la situazione, ovvero che andare al voto sta alle basi e al principio della democrazia, ma far votare il popolo ogni anno è da irresponsabili». Ma la responsabilità della crisi di governo non è imputabile per Fedez solo alla Lega. «Secondo me, devono fare un mea culpa entrambe le parti». Invece riguardo Salvini, non l’ha criticato: «Si può essere d’accordo o meno con lui (io non lo sono), ma sta facendo esattamente ciò che aveva promesso». Infine ha pubblicato i dati definitivi sul sondaggio, chiuso dopo 24 ore: le risposte sono state 429.923. Conte ha ricevuto 290.275 voti (67.5%) per Conte, mentre Salvini 139.648 voti (32.5%).

